بهروز محبی نجمآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای مکانیسم ماشه از سوی غرب، گفت: مکانیسم ماشه عملاً تا الان شلیک شده و این اسلحه تمام گلولههای خودش را مصرف کرده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، آخرین گلولههای مشقی است که فقط صدا و دود دارد، نه اثر واقعی.
وی بیان کرد: آمریکاییها و متحدانشان هرآنچه در توان داشتند برای محدود کردن جمهوری اسلامی ایران در حوزههای بانکی و نفتی به کار گرفتند. امروز وقتی چین و روسیه رسماً اعلام میکنند که از این تحریمها تبعیت نخواهند کرد، این یک اتفاق بزرگ و تعیینکننده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرحهای جدید مجلس در واکنش به تحریمها، بیان کرد: طرحهایی مانند تشکیل اتحادیه کشورهای تحریمی در حال آمادهسازی است. کشورهای تحریمی در حال قرار گرفتن در کنار یکدیگر هستند و این آغاز یک قطببندی جدید در دنیاست. بیش از ۳۰ کشور تحت تأثیر تحریمهای ناجوانمردانه غرب قرار دارند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این تهدیدها میتوانند به یک «فرصت استثنایی» تبدیل شوند و افزود: اینکه عدهای یک دهه کشور را معطل نگاه به غرب کردند، با این تصور که کدخدا نگاهی به آنان بیندازد، خطای محض بود. همه جریانهای سیاسی باید بفهمند که راهحل امروز، گرایش به سمت شرق است، چرا که با کشورهای شرق، دشمن و تهدید مشترک و همچنین منافع مشترک داریم.
محبی نجمآبادی در ادامه، گفت: در شرایط فعلی، باید شرکای شرقی اطمینان پیدا کنند که برخی افراد در داخل دیگر نگاه به غرب ندارند. غرب چیزی به جز دشمنی و بدعهدی برای ما نداشته است. امروز همه گروههای سیاسی باید همدل شوند تا تولید صادراتمحور و ارزآور در دستورکار کشور قرار گیرد.
وی همچنین فرصتهای اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بخش خصوصی ایران میتواند به سرعت با روسیه هماهنگ شود و جایگزین شرکتهای اروپایی شود. مثلاً در تولید آبگرمکنها و پکیجها، ما دارای استانداردهای جهانی هستیم، اما روسیه در این حوزه توان پایینتری دارد. کشورهای اروپایی از بازار روسیه خارج شدهاند و این بازار به یک فرصت بزرگ برای ما تبدیل شده است.
محبی نجمآبادی تصریح کرد: ما میتوانیم بازار روسیه، داغستان و مناطق علاقهمند به ایران را در اختیار بگیریم. در مسیر پروژه یک کمربند- یک راه چین نیز که ایران در مرکز آن قرار دارد، باید مراقب باشیم تا مسیرهای جدیدی را تعریف نکنند و این یک فرصت استثنایی است که باید از آن به خوبی استفاده کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: اگر قرار است پارادایمی تغییر کند، همینجاست؛ پارادایم نگاه به غرب باید کنار گذاشته شود. این اصرار برای ارتباط با غرب، خطای استراتژیک ما بود، در حالی که شرق میتواند روابط بسیار بهتری با ما داشته باشد.
