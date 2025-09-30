به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر جعفرزاده پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست خبری رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز که در سالن اجتماعات این بیمارستان برگزار شد عنوان کرد: همه کشورهای دنیا تا ۱۰ سال گذشته برای درمان بیماران سوختگی، از روش روتین پماد برای جلوگیری از عفونت و خارج کردن زخم‌ها از خشکی استفاده می‌کردند، سپس بیمار برای پیوند پوست آماده می‌شد و ۹۰ درصد درمان‌ها به همین شیوه بود.

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی ادامه داد: در درصد سوختگی بالا، عمل پیوند پوست غیر ممکن بود زیرا با ۲۰ درصد ار کردن منتهی به عفونت و حتی مرگ می‌شد اما از ۱۰ سال پیش تاکنون کارهای تحقیقاتی صورت گرفت که تحت عنوان مهندسی بافت شناخته شده است.

وی ادامه داد: با پیشرفت در روش‌های درمان، از باند پانسمان‌های نوین استفاده می‌شد که تا حد ممکن به پیوند پوست کمک کند و مابقی بافت زنده نیز تحریک شود، سپس پوست سازی صورت گیرد که تا سطح دفاعی عمل کرده و بتوانند کارهای فردی خود را انجام دهند.

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی بیان کرد: در ابتدای استفاده از این روش بسیاری از بیماران رضایت به انجام این شیوه نداشتند اما کم کم استقبال صورت گرفت به گونه‌ای که از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ استفاده از پانسمان‌های نوین به صورت اولیه آغاز شد.

وی اضافه کرد: اولین روش استفاده از جفت جنین بود که به دلیل هزینه‌های بسیار بالا برخی از بیماران شرایط پرداخت نداشتند لذا با بیمارستان‌های اهواز قرارداد بسته و از جفت‌ها استفاده می‌شد که نتیجه بسیار خوبی داشت

دکتر جعفرزاده با بیان اینکه تیمی از بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز تصمیم گرفتند درمان پانسمان‌های اولیه را از رده خارج و به سمت پانسمان‌های نوین حرکت کنند تصریح کرد: این کار از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و امروز تقریباً برای هیچکدام از بیماران این مرکز پانسمان قدیمی استفاده نمی شود.

به گفته وی، در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد بیماران به پیوند پوست می‌رسند و همه با بافت سالم به زندگی روزمره خود برمی‌گردند.

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی بیان کرد: سال گذشته مرکز تحقیقات دانش بنیان کاشان، اصفهان و اهواز کاری تحقیقاتی را آغاز کرده و مقرر شد هرکدام یک فیلد را انجام دهند که بخش سوختگی آن بر عهده اهواز گذاشته شد و قریب ۱۴ ماه زمان برد که در حال حاضر به عنوان اختراع در وزارت بهداشت ثبت شده است.