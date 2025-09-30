اهوازبرای خدمت رسانی به درمان سوختگی جنوب غرب کشور آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی وفاق نعمت الهی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری که در سالن اجتماعات بیمارستان طالقانی اهواز برگزار شد بیان کرد: از چندین سال پیش در این بیمارستان روشهای نوین برخورد با بیمار سوختگی از جمله پانسمانهای نوین انجام می شود که در بهبود شرایط بیماران اثرگذار بوده و از عفونت جلوگیری میکند. دیگر پانسمان با گاز استریل انجام نمیشود.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز با بیان اینکه بیماران سوختگی، متولیان مختلفی دارند، تصریح کرد: برخی خانوادهها تصورشان این است شاید در استانهای دیگر خدمات بهتری دریافت کنند در حالی که همه امکاناتی که در بیمارستانهای سوختگی کشور وجود دارد در این بیمارستان مهیا شده تا بتوان خدمات خوبی حتی در تراز تهران به بیماران ارائه کرد.

وی گفت: بیمارستان طالقانی اهواز، تنها مرکز تک تخصصی سوختگی است که دانشجوی فوق تخصص سوختگی می پذیرد و دو روز گذشته، سه دانشجوی فوق تخصص گرفته است.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز با اشاره به اهمیت موضوع آموزش، بیان کرد: اوج سوختگی ها در ایام چهارشنبه سوری است که لازم است به خانواده ها خصوصاً کودکان آموزش های لازم داده شود تا بدانند چه آسیب هایی به آنها وارد می شود. در این زمینه کلیپ هایی توسط بیمارستان آماده و از طریق فضای مجازی و رسانه ملی منتشر می شود.

دکتر نعمت الهی با بیان اینکه هوش مصنوعی در همه جنبهها از جمله پزشکی وارد شده است ادامه داد: قطعاً روزی خواهد رسید که به روند درمان بیماران سوختگی کمک خواهد کرد.

وی به گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: بیمارانی از کشورها و استانهای همسایه برای درمان به ما مراجعه می‌کنند که حداقل ۲۰ درصد بیماران را شامل می‌شوند و از جمله آنها کشور عراق، استانهای ایلام، بوشهر و خرم آباد هستند.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز با تاکید بر اینکه در خصوص درمان بیماران کوتاهی نخواهیم داشت، اظهار کرد: متاسفانه گاهی موارد که درصد سوختگی بسیار بالایی دارند با شکست درمانی مواجه میشوند.

به گفته دکتر نعمت الهی، در ۶ ماه گذشته ۱۱ هزار بیمار موقت، ۲ هزار و ۱۲۸ بیمار سرپایی و ۳ هزار و ۱۰۰ بستری به بیمارستان طالقانی اهواز مراجعه داشته اند.

وی افزود: مجوز افزایش ۱۱۰ تخت جراحی مصوب شده، ۱۲۳ تخت در بیمارستان فعال هستند. اخیراً ۱۸ تخت جراحی و ۱۲ تخت نوزادان اضافه شده است.

به گفته رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز، بخش های اورژانس مردان،اورژانس زنان، زایشگاه، دو ICU، دو اتاق عمل جنرال، دو اتاق عمل عمومی، درمانگاه تخصصی و درمانگاه عمومی در این بیمارستان فعال هستند.

دکتر نعمت الهی بیان کرد: در جنگ دوازده روزه تمام مصوبات بحران انجام و مهیا شد.

وی با بیان اینکه آمار سوختگی نسبت به سال گذشته روند مشابهی داشته تصریح کرد: ۴۰ درصد بیماران کودکان هستند که در چهارشنبه سوری به ۷۰ درصد می رسد.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان تامین کننده پانسمان‌های نوین بیمارستان هستند و تاکنون با کمبود مواجه نبوده‌ایم. همچنین به واسطه دانشگاه در شرایط اقتصادی، کمبود لوازم مصرفی بیمارستان را حس نکرده‌ایم به گونه‌ای که آمادگی ارائه خدمات به جنوب غرب کشور را داریم.

دکتر نعمت اللهی در خصوص پرستاران گفت: نسبت به بیمارستان‌های دیگر پرستار بیشتر داریم اما نسبت به کار و آسیب‌های سوختگی در این زمینه عقب هستیم.

به گفته وی، ۸۵ درصد بیماران بیمارستان طالقانی اهواز را سوختگی خانگی تشکیل می‌دهند.