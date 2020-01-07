سوختگی در کشور مغفول مانده است/کمبود تخت سوختگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک فرخ فرقانی، در آستانه برگزاری نهمین کنگره کشوری سوختگی، گفت: متاسفانه مقوله سوختگی در کشور ما مغفول مانده و مسئولین ذی ربط توجه کمی به این موضوع داشته اند.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، افزود: ما تلاش داریم با برگزاری کنگره سوختگی بتوانیم آموزش مناسب و توجه خاصی توسط همکاران متخصص و گروه پزشکی به این امر مهم اختصاص دهیم تا راهبردی باشد برای توجه بیشتر مسئولین در زمینه تخصیص بودجه بیشتر در زمینه سوختگی، چرا که هم تخت سوختگی و بخش سوختگی کم داریم.

معاون مرکز تحقیقات سوختگی، ادامه داد: برای آنکه آمار سوختگی و مرگ و میر ناشی از آن در کشور ما بتواند به میانگین جهانی نزدیک شود، باید سرمایه گذاری بیشتری در امر پیشگیری و درمان داشته باشیم.

فرخ فرقانی، محور اصلی نهمین کنگره کشوری سوختگی را آسیب های الکتریکی و چالش های پیش رو عنوان کرد و گفت: در کنگره پیش رو، به موضوعات پیشگیری، درمان سوختگی های حاد و مزمن، بازتوانی های سوختگی، پزشکی بازساختی، پانسمان های نوین، بانک پوست، پیوند پوست، لیزر درمانی و...، خواهیم پرداخت.

وی با عنوان این مطلب که کنگره سوختگی هر سال توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود، افزود: در این کنگره ۶ پنل ارائه می شود و تا کنون ۱۷۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده که سعی داریم از بین مقالات رسیده ۵۰ مقاله در قالب سخنرانی و ٥٠مقاله به صورت پوستر ارائه شود.

دبیر اجرایی نهمین کنگره کشوری سوختگی، تاکید کرد: در این کنگره سعی داریم جدیدترین دستاوردها را در زمینه درمان، پیشگیری و بازتوانی ارائه دهیم.

فرخ فرقانی با عنوان این مطلب که کنگره امسال دارای حداکثر امتیاز باز آموزی برای گروه های هدف است، افزود: جراحان پلاستیک، جراحان عمومی، متخصصین داخلی، عفونی، بیهوشی، پزشکان اورژانس و عمومی، پرستاری و تمامی گروه های مرتبط با سوختگی، از حداکثر امتیاز بازآموزی این کنگره برخوردار می شوند.

وی گفت: این کنگره با همکاری بیمارستان های شهید مطهری، حضرت فاطمه(س)، انجمن حمایت از بیماران سوخته(ققنوس) و انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی، وزارت نیرو، سازمان آتش نشانی، پژوهشگاه پلیمر و رویان برگزار می شود.

نهمین کنگره کشوری سوختگی، در روزهای اول تا دوم اسفند ۹۸ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.