بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز به مرزهای نوین پزشکی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیرحسین بنی احمد پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز که در سالن اجتماعات این بیمارستان برگزار شد اظهار کرد: در گذشته شاید بسیاری از بیماران حاضر نبودند در این بیمارستان حضور پیدا کنند و تصورشان این بود که شاید در شهر و استان‌های دیگر بهتر درمان شوند اما ا استفاده از روش‌های نوین درمان، شرایط تغییر کرد.

متخصص و بورد بیهوشی و مراقبت های ویژه گفت: در حال حاضر این بیمارستان بیمارانی با سوختگی بیش از ۸۰ درصد را دارد که ی گاهی حدود یک ماه بستری هستند و پس از آن بدون هیچگونه زخم بستری ترخیص و راهی منزلشان می‌شوند که این حرکت رو به رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در بیمارستان طالقانی اهواز دو ICU وجود دارد که هر کدام دارای هفت تخت هستند و همچنین یک ICU رزرو نیز وجود دارد.

دکتر بنی احمد ادامه داد: بیماران در بدو ورود به اورژانس سطح هوشیاری پایین و یا تغییرات هرموتینامیک دارند که در گام اول در بخش ICU درمان و بستری می شوند.

وی گروه دیگر بیماران را با عمق و درصد سوختگی بالا اعلام و عنوان کرد: در سوختگی به جز حرارت مستقیم ارگان‌های حیاتی، مسائل پوستی و عفونتی مطرح است که بنا به صلاحدید اساتید بیماران عمل می‌شوند.

به گفته این متخصص و بورد بیهوشی و مراقبت های ویژه، در هفته به طور متوسط ۱۰۰ بیمار در اتاق عمل‌های بیمارستان طالقانی اهواز جراحی می‌شوند.

دکتر بنی احمد گفت: روزی بیماران با ۳۰ درصد سوختگی راهی استان‌های دیگر می‌شدند اما در شرایط فعلی سوختگی‌های ۸۰ درصد را نیز درمان کرده ایم که نشان از مطالعات مستمر و حرکت رو به جلو دارد.