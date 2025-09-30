  1. استانها
بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز به مرزهای نوین پزشکی رسید

اهواز - یک متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه با اشاره به تحول چشمگیر در درمان بیماران سوختگی گفت: بیمارستان طالقانی اهواز در زمینه سوختگی به مرزهای نوین پزشکی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیرحسین بنی احمد پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز که در سالن اجتماعات این بیمارستان برگزار شد اظهار کرد: در گذشته شاید بسیاری از بیماران حاضر نبودند در این بیمارستان حضور پیدا کنند و تصورشان این بود که شاید در شهر و استان‌های دیگر بهتر درمان شوند اما ا استفاده از روش‌های نوین درمان، شرایط تغییر کرد.

متخصص و بورد بیهوشی و مراقبت های ویژه گفت: در حال حاضر این بیمارستان بیمارانی با سوختگی بیش از ۸۰ درصد را دارد که ی گاهی حدود یک ماه بستری هستند و پس از آن بدون هیچگونه زخم بستری ترخیص و راهی منزلشان می‌شوند که این حرکت رو به رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در بیمارستان طالقانی اهواز دو ICU وجود دارد که هر کدام دارای هفت تخت هستند و همچنین یک ICU رزرو نیز وجود دارد.

دکتر بنی احمد ادامه داد: بیماران در بدو ورود به اورژانس سطح هوشیاری پایین و یا تغییرات هرموتینامیک دارند که در گام اول در بخش ICU درمان و بستری می شوند.

وی گروه دیگر بیماران را با عمق و درصد سوختگی بالا اعلام و عنوان کرد: در سوختگی به جز حرارت مستقیم ارگان‌های حیاتی، مسائل پوستی و عفونتی مطرح است که بنا به صلاحدید اساتید بیماران عمل می‌شوند.

به گفته این متخصص و بورد بیهوشی و مراقبت های ویژه، در هفته به طور متوسط ۱۰۰ بیمار در اتاق عمل‌های بیمارستان طالقانی اهواز جراحی می‌شوند.

دکتر بنی احمد گفت: روزی بیماران با ۳۰ درصد سوختگی راهی استان‌های دیگر می‌شدند اما در شرایط فعلی سوختگی‌های ۸۰ درصد را نیز درمان کرده ایم که نشان از مطالعات مستمر و حرکت رو به جلو دارد.

