۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

عملیات تروریستی گسترده علیه عراق خنثی شد

نماینده پارلمان عراق از خنثی شدن عملیات تروریستی گسترده علیه استان‌های غربی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، علی البنداوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که عملیات وادی حوران توسط نیروهای حشد شعبی و نیروهای امنیتی این کشور برای پاکسازی منطقه از لوث تروریست‌ها صورت گرفت.

وی افزود: این عملیات، یک حمله تروریستی گسترده را که توسط عناصر جنایتکار علیه برخی مناطق استان‌های غربی عراق طراحی می‌شد خنثی کرد.

البنداوی اضافه کرد: ما نسبت به تحرکات مشکوک آمریکا در اردوگاه الهول نگران هستیم. این تحرکات ابهامات زیادی در زمینه اهداف و زمان بندی آن دارد.

وی بیان کرد: سوریه همچنان از آشوب امنیتی و بی ثباتی در نتیجه فعالیت‌های عناصر تروریست رنج می‌برد و این مسأله تهدیدی برای امنیت ملی عراق محسوب می‌شود.

