عملیات تروریستی گسترده علیه عراق خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، علی البنداوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که عملیات وادی حوران توسط نیروهای حشد شعبی و نیروهای امنیتی این کشور برای پاکسازی منطقه از لوث تروریست‌ها صورت گرفت.

وی افزود: این عملیات، یک حمله تروریستی گسترده را که توسط عناصر جنایتکار علیه برخی مناطق استان‌های غربی عراق طراحی می‌شد خنثی کرد.

البنداوی اضافه کرد: ما نسبت به تحرکات مشکوک آمریکا در اردوگاه الهول نگران هستیم. این تحرکات ابهامات زیادی در زمینه اهداف و زمان بندی آن دارد.

وی بیان کرد: سوریه همچنان از آشوب امنیتی و بی ثباتی در نتیجه فعالیت‌های عناصر تروریست رنج می‌برد و این مسأله تهدیدی برای امنیت ملی عراق محسوب می‌شود.