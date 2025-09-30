استاندار بوشهر: اجرای فازهای پارس شمالی آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با تورج دهقانی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ضمن تقدیر از تلاش‌ها و فعالیت‌های مجموعه شرکت نفت و گاز پارس، خواستار آغاز عملیات اجرایی فازهای پارس شمالی به ترتیب اولویت برنامه شد.

وی با اشاره به شعار سال جاری «سرمایه‌گذاری برای تولید» خاطر نشان کرد: با توجه به وجود منابع ارزنده نفت و گاز در این محدوده، ضرورت دارد بر اساس اولویت‌های ترسیم شده، برای ارتقای سطح تولید اقدام شود.

استاندار بوشهر بر ضرورت تسریع در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز تاکید کرد.

زارع از اقدامات این شرکت در واگذاری ساخت سکوها و تأسیسات مورد نیاز به شرکت‌های تولیدی مستقر در استان که عمدتاً نیروی کار آنها از بومیان استان هستند تشکر کرد.

استاندار بوشهر یادآور شد: استفاده از نیروی کار و جوانان بومی استان در فرصت‌های شغلی پیش روی شرکت نفت و گاز پارس نیز مورد تاکید قرار دارد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز با تقدیر از حمایت ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر اظهار داشت: بزودی پس از انعقاد قرارداد، کار عملیات توسعه پارس شمالی آغاز که این مهم نخستین سرمایه‌گذاری دولت در این منطقه است. وی برای تسریع در پرداخت مطالبات کارگران طرف پیمانکار نیز قول مساعد داد.