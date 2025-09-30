https://mehrnews.com/x399Yc ۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰ کد خبر 6607463 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰ بازدید استاندار مرکزی از پروژه مسکن ملی ۸۱۱۲ واحدی اراک اراک- در این ویدئو بازدید استاندار مرکزی از پروژه مسکن ملی ۸۱۱۲ واحدی اراک را ملاحظه میکنید. دریافت 25 MB کد خبر 6607463 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه هشت هزار و ۱۱۲ واحدی مسکن ملی اراک پیمانکار جدید پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک انتخاب شد استان مرکزی؛ جهش در پروژههای مسکن و امید به خانهدار شدن برچسبها استاندار مرکزی نهضت ملی مسکن اراک
نظر شما