۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

بازدید استاندار مرکزی از پروژه مسکن ملی ۸۱۱۲ واحدی اراک

اراک- در این ویدئو بازدید استاندار مرکزی از پروژه مسکن ملی ۸۱۱۲ واحدی اراک را ملاحظه می‌کنید.

کد خبر 6607463

