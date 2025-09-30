آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه هشت هزار و ۱۱۲ واحدی مسکن ملی اراک

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر سهشنبه در جریان بازدید از سایت پروژه هشت هزار و۱۱۲ واحدی اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات بتنریزی واحدها در حال انجام بود و پیمانکار جدید با امکانات کامل، فعالیت خود را آغاز کرده است، این تغییر سریع پیمانکار، در مقیاس پروژههای عمرانی بیسابقه بوده و رکوردی در جایگزینی پیمانکار محسوب میشود.
وی افزود: پروژه مذکور شامل هشت هزار و ۸۱۲ واحد مسکونی است که در قالب چهار فاز توسط چهار پیمانکار عمده اجرا میشود و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، بخشی از واحدها در نیمه اول و بخش دیگر در نیمه دوم سال آتی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و باید اذعان کرد اولویت تحویل با متقاضیانی است که آورده مالی بیشتری داشته و امتیاز بالاتری کسب کردهاند.
استاندار مرکزی گفت: پیمانکاران پروژه اعلام کردند که عمده اسکلت واحدها تا پایان امسال تکمیل خواهد شد و بخش باقیمانده نیز تا پایان خرداد سال آینده به اتمام خواهد رسید چرا فصل کاری مناسب و برنامهریزی دقیق، روند اجرای پروژه را تسریع کرده است.
زندیهوکیلی افزود: همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، خدمات روبنایی نیز در دستور کار قرار دارد و از جمله این خدمات میتوان به آغاز ساخت مسجد پروژه و احداث مجتمع آموزشی «حیات طیبه» اشاره کرد که نیاز آموزشی منطقه را برای سالها تأمین خواهد کرد و این مجتمع آموزشی توسط نوسازی مدارس و آموزش و پرورش پیگیری خواهد شد.
زندیهوکیلی گفت: جلساتی با معاون عمرانی استانداری برای تأمین زیرساختهایی نظیر آب، برق و فاضلاب برگزار شده تا همزمان با ساخت واحدها، زیرساختهای مورد نیاز نیز فراهم شود.
وضعیت کلی پروژههای مسکن ملی در استان مرکزی
وی بیان کرد: در استان مرکزی بیش از ۲۶ هزار واحد مسکن ملی در حال ساخت است و با اقدامات انجامشده، مشکلات پروژهها در حال رفع بوده و امید میرود تا پایان سال آینده بخش عمدهای از واحدها به متقاضیان تحویل داده شود.
استاندار مرکزی گفت: تحویل واحدها ارتباط مستقیم با تکمیل آورده مالی دارد و متقاضیانی که آورده خود را کامل کنند، میتوانند تا نیمه اول سال آینده واحد خود را تحویل بگیرند.
زندیهوکیلی با اشاره به آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه ۸۱۱۲ واحدی مسکن ملی اراک، تاکید کرد: پروژه مسکن ملی اراک با سرعت و دقت در حال پیشرفت است و امید است با مشارکت متقاضیان و حمایت مسئولان ذیربط در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری کامل از این پروژهها باشیم.
