پیمانکار جدید پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادرقلی ابراهیمی اظهار کرد: مدتی قبل ماده ۴۶ شرکت پیمانکار پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ و با پیگیری‌هایی صورت گرفته، ضمانت‌نامه‌های این شرکت در حساب اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی اخذ و نگهداری شد.

وی بیان کرد: طی یک ماه گذشته پیمانکاران مختلفی که برای ادامه پروژه اعلام آمادگی کرده بودند که سوابق همه توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان بررسی و سرانجام با یک پیمانکاری که کارکرد خوبی در سطح کشور دارد و از شرکت‌های معتبر عمرانی است، قرارداد منعقد شد و انتظار است این شرکت بر اساس زمانبندی اعلام شده، کار را به پایان برساند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرصت‌های خوبی برای پیمانکار جدید فراهم شده و تا مدتی می‌تواند از امکانات کارگاه پیمانکار قبلی استفاده کند تا عقب ماندگی ایجاد شده برای حدود ۲ هزار و ۱۰۰ واحد از مجموع هشت هزار و ۱۰۰ واحدی این طرح که به نام شهید حاجی‌زاده نامگذاری شده است، جبران شود و آرامش خاطری برای متقاضیان فراهم شود.