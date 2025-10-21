  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در نیمه نخست سال آتی در مرکزی تحویل می شود

اراک- مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: ۲ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در صورت تامین آورده از سوی متقاضیان، تا نیمه نخست سال آینده به متقاضیان تحویل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی ظهر سه شنبه در نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی و مدیران کل ستادی و اجرایی مرتبط با اصحاب رسانه اظهار کرد: تا کنون ۱۵۴ هزار و ۱۵۹ نفر در استان مرکزی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۴۵ هزار و ۴۳۶ نفر واجد شرایط چهارگانه بوده و در سه بخش شهرهای جدید، بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی ساماندهی شده‌اند.

لنجابی تصریح کرد: از میان این افراد، ۲۱ هزار و ۳۵۵ نفر به مرحله تأیید نهایی رسیده و به پروژه‌های مختلف استان متصل شده‌اند.

وی ادامه داد: استان مرکزی با پیگیری مستمر در زمینه اتصال متقاضیان به پروژه‌ها و اخذ مجوزهای لازم، جزو سه استان برتر کشور در این حوزه قرار گرفته است.

لنجابی افزود: قراردادهای مشارکت مدنی برای متقاضیان با همکاری بانک‌های عامل منعقد شده و تأمین مالی پروژه‌ها در حال انجام است.

تحویل ۵۵۴ قطعه زمین جوانی جمعیت در مرکزی

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: از مرداد سال گذشته تاکنون، ۵۵۴ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده و این روند با جدیت ادامه دارد تا مابقی قطعات نیز در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: ۵۰۰ هکتار زمین با مالکین دولتی و خصوصی برای اجرای نهضت ملی مسکن توافق شده که از این میان ۱۲۲ هکتار آماده‌سازی شده است.

لنجابی تصریح کرد: در سه ماه اخیر، ۲۰۰ قطعه زمین به اقشار ویژه و ایثارگران واگذار شده و پیگیری‌ها برای تکمیل واگذاری مابقی زمین‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تأمین زمین برای متقاضیانی که هنوز به پروژه‌ها متصل نشده‌اند، در شهر اراک و دیگر مناطق استان در دستور کار است.

لنجابی تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا نیمه نخست سال آتی، ۲ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان مرکزی آماده تحویل خواهد شد و این مهم، مستلزم تأمین آورده متقاضیان مسکن ملی است.

