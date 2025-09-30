تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی گفت: عصر امروز اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار داشته و جلسه مشترکی برگزار کردند.

وی توضیح داد: در این جلسه اعضای کمیسیون نکات مختلفی از جمله لزوم برخورد با غرب در موضوع هسته‌ای و بدعهدی‌های آن‌ها، ضرورت بازتعریف نقش ایران در منطقه، انتقاد از اعتبارزدایی از برخی نهادها، رسیدگی به دهک‌های پایین و مناطق محروم و همچنین حل مشکلات مسکن مردم، توجه به جزیره بوموسی و حل مشکلاتش، تمرکز بر موضوع افغانستان، تأکید بر بی‌حاصل بودن مذاکرات و تاکید بر انسجام ملی و لزوم هدایت و توجه به افکار عمومی و موضوع رسانه را مطرح کردند.

رضایی بیان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در این جلسه بر تعامل میان شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد و خواستار افزایش ارتباطات بین این دو نهاد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: آقای لاریجانی نیز بر حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در جامعه تاکید کرد.