به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران در دویست و نود و سومین جلسه مشاوران وزرا که روز دوشنبه ۷ مهرماه، در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد، با قدردانی از اهتمام و تلاش شوراهای مشاوران در دستگاههای اجرایی کشور گفت: این جلسات نمادی از همافزایی و هماهنگی میان نهادهاست و پیگیری جدی شما عزیزان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جای تقدیر ویژه دارد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به سفر اخیر هیئت ایرانی به لبنان اظهار داشت: این سفر در شرایط حساس امروز منطقه، اقدامی ضروری و ارزشمند بود. خدا را شاکریم که مراسمی در شأن بزرگ مجاهد تاریخی، سید حسن نصرالله، برگزار شد و هیئت ایرانی با ترکیبی جامع و عزتمند شامل پنج نماینده مجلس شورای اسلامی به ریاست لاریجانی، یک نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از دولت، در این رویداد حاضر شد.
وی این حضور را نشانهای از وحدت و انسجام ملی دانست و افزود: این سفر، جلوهای از عزت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه بود و نشان داد که همچنان مقاومت، محور عزت و استقلال ملتهای آزاده است.
اوحدی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جبهه مقاومت، گفت: حضرت آقا فرمودند که با وجود حملات رژیم صهیونیستی به عزیزترین شخصیتهای لبنان و حتی مقرهای اصلی مقاومت، نهتنها این جریان تضعیف نشد بلکه قویتر از گذشته شده است. این جنایتها که در تاریخ معاصر و پس از جنگ جهانی دوم بیسابقه بوده، عمق وحشیگری رژیم صهیونیستی را نشان میدهد، اما بهروشنی شاهد افول این رژیم هستیم.
وی با بیان اینکه امروز دنیا دنیای وحشیگری و تروریسم رسانهای است، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش تلاش دارند چهره مقاومت را تخریب کنند، اما خون شهدا و مظلومیت ملتهای مقاوم، خود بزرگترین سرمایه برای استمرار این مسیر است.
معاون رئیسجمهور با مرور روزهای دفاع مقدس، بر اهمیت درسآموزی از آن دوران تأکید کرد و افزود: دشمن در آن هشت سال تمام ظرفیت خود را به میدان آورد، اما آنچه نصیب ملت ایران شد عزت و اقتدار بود. حتی در شرایطی که برخی قدرتها بهدنبال نابودی ایران بودند، قدرت بازدارندگی کشور تثبیت شد و امروز همان مسیر با قوت ادامه دارد.
وی یادآور شد: عمق جنایاتی که امروز علیه مردم بیگناه لبنان و فلسطین صورت میگیرد، از برخی مقاطع دفاع مقدس هم سنگینتر است، اما همانگونه که در آن سالها پیروزی و عزت نصیب ملت ایران شد، امروز نیز جبهه مقاومت سربلندتر از گذشته خواهد بود.
اوحدی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالشهای اجتماعی روز کشور اشاره کرد و گفت: با رشد سریع تکنولوژی، گسست نسلی در جامعه روزبهروز عمیقتر میشود. خطرناکترین نوع این گسست، میان مسئولان و نسل جوان است. اگر ارتباط عاطفی و فکری میان مسئولان و نسل جدید سست شود، آسیبهای بزرگی در پی خواهد داشت.
وی رسالت اصلی شورای مشاوران وزرا را در همین راستا تعریف کرد و افزود: شاید مهمترین وظیفه این شورا آن باشد که با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهدا، پیوند میان نسلها را تقویت کند و از این گسست، پلی برای انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به آینده بسازد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان سخنان خود با اشاره به ناکامیهای دشمنان در عرصههای مختلف سیاسی و نظامی، تأکید کرد: امروز، چه در موضوع مقاومت منطقهای و چه در پروندههایی مانند اسنپبک، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند. عزت و پیروزی جمهوری اسلامی ایران نتیجه مستقیم خون شهدا، صبر ملت و هدایتهای مقام معظم رهبری است.
گفتنی است در این نشست جمعی از مشاوران وزارتخانهها و مسئولان فرهنگی و اجتماعی دستگاههای مختلف، حضور داشتند.
