آزادیخواه: ضرورت ورود مجلس برای بهبود اجرای طرح های کالابرگ و مسکن

نمایندگان مجلس پیرامون ضرورت بهبود وضعیت کالابرگ و مسکن و افزایش حقوق نیروهای مسلح مطابق با شان آن ها تذکر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد آزادیخواه در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در قالب تذکر شفاهی، گفت: در روزهای گذشته رئیس مجلس در مورد ۲ موضوع مهم اعم از کالابرگ و مسکن توضیحاتی ارائه دادند که از مسائل جدی کنونی کشور است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است این موضوع با تمشیت رئیس مجلس شورای اسلامی و تلاش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به سرانجام برسد و چنانچه نیاز به قانون وجود دارد در این زمینه اقدام کنیم و اگر به طور صریح در قانون برنامه آمده و مشکل جای دیگری است آدرس مشکل را بدهید تا آن را رفع کنیم.

همچنین محمد رشیدی در قالب تذکری، خطاب به رئیس مجلس افزود: وضعیت حقوق و معیشت نیروهای مسلح چه نیروهای نظامی، چه انتظامی نگران کننده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی در جهت بهبود معیشت و ترمیم حقوق نیروهای مسلح که اصلاً مکفی و در شأن آنها نیست، ورود کند.

