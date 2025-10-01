به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های شهری اظهار کرد: اجرای معابر استاندارد، شبکه‌های برق و آب و ایجاد کانال‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری است که نقش مستقیمی در پیشگیری از آب‌گرفتگی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه پایدار شهری افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب نه تنها رضایتمندی شهروندان را افزایش می‌دهد بلکه بستر رشد و پویایی شهر را نیز فراهم می‌کند.

مظفری تصریح کرد: ایجاد شبکه‌های زیربنایی نظیر آب، برق، معابر و کانال‌های دفع آب‌های سطحی از ارکان اصلی توسعه پایدار شهری است و تحقق آن موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر پیگیری مستمر و برنامه‌ریزی منسجم برای تکمیل پروژه‌ها ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تمامی طرح‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.