  1. استانها
  2. بوشهر
۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۳

فرماندار بوشهر: زیرساخت‌های پایدار شهری توسعه یابد

فرماندار بوشهر: زیرساخت‌های پایدار شهری توسعه یابد

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: توسعه زیرساخت‌های پایدار شهری، شرط اصلی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های شهری اظهار کرد: اجرای معابر استاندارد، شبکه‌های برق و آب و ایجاد کانال‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری است که نقش مستقیمی در پیشگیری از آب‌گرفتگی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه پایدار شهری افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب نه تنها رضایتمندی شهروندان را افزایش می‌دهد بلکه بستر رشد و پویایی شهر را نیز فراهم می‌کند.

مظفری تصریح کرد: ایجاد شبکه‌های زیربنایی نظیر آب، برق، معابر و کانال‌های دفع آب‌های سطحی از ارکان اصلی توسعه پایدار شهری است و تحقق آن موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر پیگیری مستمر و برنامه‌ریزی منسجم برای تکمیل پروژه‌ها ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تمامی طرح‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

کد خبر 6607560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها