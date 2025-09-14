افتتاح ۷ پروژه عمرانی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اله‌یاری، بعد از ظهر یکشنبه، در آئین افتتاح هفت پروژه عمرانی و زیرساختی رباط کریم، از بهره‌برداری ۷ پروژه عمرانی و زیرساختی با اعتبار ۱,۷۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

شهردار رباط‌کریم، در ادامه اظهار داشت: ما در مدیریت شهری همواره بر تکمیل و آماده‌سازی کامل پروژه‌ها پیش از بهره‌برداری تأکید داریم و تمام پروژه‌های عمرانی شهرداری با تجهیزات کامل و کیفیت بالا آماده خدمت‌رسانی به شهروندان است.

اله‌یاری با اشاره به اهمیت توسعه شبکه معابر گفت: تقاطع اتصال خیابان دانشگاه به شهرک آبشناسان به طول دو کیلومتر، که امروز به بهره‌برداری رسید، توانسته این منطقه را از بن‌بست خارج کند و باعث تسهیل رفت‌وآمد شده است. همچنین فاز دوم خیابان سفیدار یکم به طول ۶۰۰ متر به منظور رفع گره‌های ترافیکی و بهبود شرایط عبور و مرور آماده شده است.

وی ادامه داد: معبر جدید شهرک اشکانیه که به طول یک کیلومتر ساخته شده، مسیر دسترسی به فرودگاه امام خمینی (ره) را تسهیل می‌کند و یکی از پروژه‌های مهم در ارتقای زیرساخت‌های ترافیکی شهر محسوب می‌شود.

اله‌یاری افزود: در حوزه ساماندهی شهری نیز اقدامات گسترده‌ای مانند آسفالت مکانیزه، لکه‌گیری، جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی در معابر مختلف انجام شده تا کیفیت معابر شهری ارتقا یابد.

شهردار رباط‌کریم درباره دیگر پروژه‌ها گفت: بوستان اشراق در پرندک به منظور افزایش سرانه فضای سبز ساخته شده و پروژه هدایت آب‌های سطحی خیابان دانشگاه نیز برای رفع مشکلات آبگرفتگی و مسائل زیست‌محیطی به بهره‌برداری رسیده است.

وی در پایان تأکید کرد: همچنین در راستای حمایت از توسعه ورزش قهرمانی، پروژه‌های مربوطه نیز با جدیت دنبال شده‌اند. تمامی این اقدامات گام‌های مهمی در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تحقق توسعه پایدار شهری است که نشان‌دهنده تعهد مدیریت شهری به وعده‌های خود می‌باشد.