تداوم اعتراضات در ایتالیا در حمایت از غزه + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گروهی از دانشجویان ایتالیایی در رم ایتالیا در اعتراض به جنگ غزه و برای همبستگی با مردم فلسطین، مدرسه لیسه‌یوم سقراط را اشغال کردند.

صدها نفر در این حرکت اعتراضی که پیش‌زمینه‌ای برای تظاهرات سراسری علیه جنگ غزه است. معترضان از دولت جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا خواستند تا تمامی توافقات با رژیم اسرائیل را لغو کند.

در دانشگاه ساپینزا، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز علمی رم، دانشجویان معترض با پرتاب نارنجک‌های دودزا به سمت ورودی دفتر ریاست دانشگاه و حتی پاشیدن رنگ، اعتراض خود را به نسل کشی در غزه نشان دادند.

همزمان در شهر ونیز نیز جمعی از فعالان با سر دادن شعارهایی چون «جنگ را متوقف کنید» و «نسل‌کشی را پایان دهید» تلاش کردند از ورود کشتی MCS Melani III به بندر این شهر جلوگیری کنند.