سفر رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه برای رایزنی درباره تحولات مرتبط با طرح غزه از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا؛ به قطر سفر کرد.

بر اساس گزارش منابع امنیتی، قرار است کالین با طرف‌های ذیربط در مورد طرح غزه که توسط ترامپ و با میانجیگری قطر، آمریکا و مصر ارائه شده است، گفتگو کند.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در کنفرانس مطبوعاتی در دوحه خبر داد که ترکیه نیز در مذاکرات مربوط به آتش‌بس در غزه و طرح اعلام شده توسط ترامپ شرکت خواهد کرد.

وی افزود: تلاش‌های قطر، مصر و ترکیه به‌صورت جمعی و هماهنگ برای پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت.