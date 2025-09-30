  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۰

سفر رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به قطر

سفر رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به قطر

رئیس سازمان اطلاعات ترکیه برای بررسی تحولات مرتبط با طرح ترامپ درباره غزه به قطر سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه برای رایزنی درباره تحولات مرتبط با طرح غزه از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا؛ به قطر سفر کرد.

بر اساس گزارش منابع امنیتی، قرار است کالین با طرف‌های ذیربط در مورد طرح غزه که توسط ترامپ و با میانجیگری قطر، آمریکا و مصر ارائه شده است، گفتگو کند.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در کنفرانس مطبوعاتی در دوحه خبر داد که ترکیه نیز در مذاکرات مربوط به آتش‌بس در غزه و طرح اعلام شده توسط ترامپ شرکت خواهد کرد.

وی افزود: تلاش‌های قطر، مصر و ترکیه به‌صورت جمعی و هماهنگ برای پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت.

کد خبر 6607515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها