فعالان یونانی‌: محاصره غزه شکسته و روابط با اسرائیل قطع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فعالان ابتکار «راهپیمایی به سوی غزه از یونان» در تظاهرات و گردهمایی‌های حمایتی از فلسطین اعلام کردند که محاصره دریایی غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه غزه باید شکسته شود.

این فعالان تاکید کردند که باید یک کریدور انسانی گشوده و تمام روابط تجاری و نظامی با این رژیم جعلی قطع شود.

آنتونید هاراس، هماهنگ کننده این ابتکار، در گفتگو با خبرگزاری آناتولی تأکید کرد: «کشتی‌های ناوگان جهانی صمود» حامل کمک‌هایی هستند و هدف اصلی شان، نشان دادن همبستگی ملت‌ها با فلسطین و اعتراض به نسل‌کشی ۲۲ ماهه در غزه است.

وی سپس اشغالگران صهیونیست را «یک موجود صهیونیستی، نژادپرست و استعمارگر» خواند و گفت که این رژیم بارها به کشورهای دیگر حمله کرده و مردم فلسطین را نیز حتی از آب و مسیرهای حمل و نقل محروم کرده است.

یورگوس چاربوپولوس، دیگر عضو این ابتکار، نیز خاطر نشان کرد که در سال ۲۰۰۱ برای دیدار با یک دوست پزشک بدون مرز به فلسطین رفته و از نزدیک شاهد مشکلات مردم بوده است.

او افزود که همان زمان هم مردم فلسطین با سنگ و فلاخن در برابر اشغالگران مقاومت می‌کردند.