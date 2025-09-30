موضع «زاخارووا» پیرامون طرح ترامپ درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی در خصوص به اصطلاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص پایان دادن به جنگ در غزه، اعلام کرد: معتقدیم که هرگونه گام و ابتکاری با هدف برقراری آتش‌بس، شایسته حمایت است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: مهم این است که اجرای طرح مربوطه راه را برای ازسرگیری گفتگو بین طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی هموار کند. امیدواریم که آتش‌بس پایدار باشد و مقدمه‌ای برای برقراری ثبات بلندمدت به شمار آید.

ترامپ دیروز دوشنبه همزمان با دیدار خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نقشه راهی برای آتش بس در غزه را رونمایی و تهدید کرد که اگر حماس با این پیشنهاد موافقت نکند، به ادامه عملیات نظامی اسرائیل چراغ سبز نشان خواهد داد.

این طرح پیش از این قرار بود در ۲۱ ماده ارائه شود که ظاهراً به ۲۰ ماده تقلیل پیدا کرده است. این طرح در ابتدا روز سه‌شنبه پیش در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، به سران کشورهای عرب ارائه شده بود.

گفتنی است که روزنامه گاردین هم در گزارشی اعلام کرد: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان جنگ غزه خواستار پایان فوری جنگ بین اسرائیل و حماس است؛ اما جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای نکات کلیدی آن ارائه نمی دهد. طرح (به اصطلاح) صلح کاخ سفید برای غزه، پایان فوری جنگ ویرانگر (رژیم) اسرائیل را که تقریباً ۲ سال است در این منطقه ساحلی جریان دارد، پیشنهاد می‌دهد، در حالی که به طور مشخص این گروه فلسطینی (حماس) را از هرگونه ایفای نقش حاکمیتی در آینده این منطقه محروم می‌کند.حتی در آن صورت، تشکیل یک کشور فلسطینی تنها به عنوان یک احتمال مبهم مطرح می‌شود.