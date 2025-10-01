زاکانی: مدیریت شهری راهکار غلبه بر مشکلات کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و بیست و سومین جلسه مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران به ریاست علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برگزار شد. هم‌فکری و تعامل برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان و اشتراک تجربیات از مهم‌ترین موضوعات طرح‌شده در این نشست بود.

شهردار تهران پس از آن در جمع رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌های کشور حاضر شد و پای صحبت‌های منتخبان شهروندان شهرهای مختلف کشور نشست. از مهم‌ترین موضوعات این جلسه، تأکید بر ضرورت اداره شهرها با مشارکت مردم و مدیریت یکپارچه شهری است.

شهردار تهران در هفتاد و ششمین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها در سخنان کوتاهی، خواستار استفاده بیشتر مسؤلان از ظرفیت شوراها و مجموعه مدیریت شهری برای رفع مشکلات مردم شد.

گفتنی است این نشست در قالب «هفتاد و هشتمین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌های سراسر کشور» با عنوان «اتحاد مقدس» و به میزبانی شهرداری تهران در حال برگزاری است.