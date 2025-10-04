به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از بزرگترین مجموعه ماشینآلات و تجهیزات خدمات شهری با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
علیرضا زاکانی ،شهردار تهران در جمع با خبرنگاران ضمن اشاره به گستردگی و تنوع تجهیزات جدید گفت: این اتفاق از دو جهت قابل توجه است؛ نخست به دلیل تنوع بالای ماشینآلات و دوم به خاطر حجم بیسابقه خریدهایی که انجام شده است. البته این تنها بخشی از طرح نوسازی تجهیزات شهری است و تا پایان سال نیز بهتدریج بر این مجموعه افزوده خواهد شد.
شهردار تهران افزود: این اقدام، جهشی جدی نسبت به گذشته به شمار میرود و آثار آن در افزایش ظرفیت خدماترسانی شهرداری بهویژه در شرایط بحرانی کاملاً مشهود خواهد بود.
وی با اشاره به ورود خودروهای دوکابین آتشنشانی جدید اظهار کرد: پیش از این، تعداد خودروهای دوکابین بسیار محدود و عمدتاً فرسوده بود، اما اکنون با ورود ماشینهای نو، این امکان فراهم شده است که نخستین گروه اعزامی عملیات با یک خودرو کامل به محل حادثه برود. این خودروها با معابر تهران سازگار هستند و میتوانند در کمترین زمان ممکن عملیات امدادی را انجام دهند.
زاکانی در ادامه به تقویت توان شهرداری در حوزه مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: در حوادث و بحرانهایی مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر، همه امکانات شهرداری به میدان آمد و پس از بررسیها مشخص شد در برخی حوزهها نیاز به تجهیزات جدید داریم. بر همین اساس، بخشی از اقلام خریداریشده مربوط به حوزه آواربرداری و امدادرسانی است تا در آینده بتوانیم خدمات سریعتر و مؤثرتری ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران در حوزه خدمات زمستانی نیز نوسازی قابل توجهی انجام داده است، اظهار داشت: چهار سال پیش کمبود جدی در تجهیزات برفروبی داشتیم و بخشی از نیازها را با امکانات استیجاری جبران میکردیم. اما امروز با خرید تجهیزات ملکی جدید، تلاش کردهایم تا تمام مناطق و نواحی پایتخت از ابزار کافی برخوردار باشند تا در خدمترسانی به شهروندان دچار مشکل نشویم. این اقدام سبب آرامش خاطر و رفاه بیشتر مردم خواهد شد.
شهردار تهران درباره داخلی یا وارداتی بودن تجهیزات نیز توضیح داد: برخی تجهیزات مانند نردبانها و بیلهای مکانیکی وارداتی هستند، اما در برخی موارد شاسی خودرو از خارج تهیه شده و تجهیزات آن در داخل کشور نصب و تکمیل شده است. همچنین بخش دیگری از ماشینآلات بهطور کامل تولید داخل است.
زاکانی در پایان با اشاره به برنامههای آینده شهرداری گفت: تا پایان سال ۳۵ دستگاه خودرو دوکابین آتشنشانی دیگر نیز وارد چرخه خدمت خواهند شد. اولویت ما استفاده از ظرفیت داخلی است و هر جا امکان تولید در داخل وجود داشته باشد، حتماً از توان متخصصان ایرانی بهره خواهیم گرفت تا خدماترسانی به شهروندان با کیفیت بیشتری انجام شود.
نظر شما