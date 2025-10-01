امحای مزارع خشخاش در استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ محمد زارعی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اقدامات و اهم فعالیت‌ها در ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار کرد: معضل اعتیاد و بحث موادمخدر یکی از آسیب‌هایی است که نه تنها کشور ما بلکه جهان با آن درگیر است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه حدود ۳۰۰ میلیون نفر در دنیا یکی از انواع موادمخدر را مصرف می‌کنند، گفت: تلفات تحمیل‌شده توسط این بلیه شوم با هیچکدام از جنگ‌ها قابل قیاس نیست و هر سال ۵۰۰ هزار نفر از این ۳۰۰ میلیون نفر جان خود را بر اثر سوء مصرف موادمخدر از دست می‌دهند.

وی با اشاره به مبارزه توأمان جمهوری اسلامی ایران با موادمخدر، گفت: دین مبین اسلام جامعه بشری را یک‌پارچه می‌داند، مرز و قومیت و تابعیت قائل نیست و با هر چیزی که برای جامعه بشری مضر باشد، مخالف است.

زارعی با طرح این پرسش که برخی می‌گویند چرا در این راه هزینه می‌دهیم؟، گفت: ما در ۴۵ سال اخیر نزدیک به چهار هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در مسیر مبارزه با موادمخدر تقدیم کرده‌ایم یعنی برای دنیا هزینه جانی و مالی دادیم همچنین تقاضای عمده برای این موادمخدر غالباً به سمت کشورهای اروپایی است.

کشورهای اروپایی نشان دادند در تمام زمینه‌ها بدعهد و ناسپاس هستند

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: کشورهای اروپایی نشان دادند در تمام زمینه‌ها بدعهد و ناسپاس هستند، در بخش مقابله با موادمخدر نیز مستثنی نیستند چرا که در تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی حتی دستگاه‌های ایکس‌ری نیز تحریم شده درحالیکه ما برای عدم ابتلا جامعه بین‌المللی به موادمخدر و صیانت از آن‌ها، اقدامات مقابله‌ای انجام می‌دهیم.

وی درباره اظهارات مجری برنامه بر اینکه «بعضی‌ها در کشور معتقدند بگذارید موادمخدر راهی اروپا شود، زیرا آن‌ها در حق ما جفا کرده و از ابزار بدیهی مقابله با ترانزیت موادمخدر به اروپا محروم‌مان کرده‌اند» و این سؤال که چرا باید در این راه برای آن‌ها هزینه دهیم و فداکاری کنیم؟، گفت: شاید در دولت‌های سکولار این موضوع محملی برای درآمد باشد اما نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های خودش حرکت می‌کند و از نظر اسلام، امت و مردم یک‌پارچه هستند و برنامه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقابله با هر آنچه است که برای جامعه بشری ضرر دارد.

زارعی با تأکید بر اینکه تجارت شوم موادمخدر، تجارتی پرسود است، بیان کرد: ما مأموریت ایدئولوژیکی خود را انجام می‌دهیم، دنیا نیز این موضوع را می‌داند و دستگاه‌های متولی غالباً از ایران تقدیر و تشکر می‌کنند؛ ایران را به عنوان خط مقدم و یک الگو در مبارزه با موادمخدر می‌دانند اما در عمل متأسفانه مانند موضوعات دیگر اقدام حمایتی از جمهوری اسلامی ایران نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کشورها به اقتضای خود برای مبارزه با موادمخدر، تشکیلات متفاوتی دارند در کشور ما نیز با توجه قرارگیری در منطقه خاص جغرافیایی، تولید تا ۹۵ درصد موادمخدر در منطقه مذکور و … به امر مبارزه با موادمخدر توجه ویژه‌ای شده است.

زارعی به تشریح ساختار ستاد مبارزه با موادمخدر پرداخت و گفت: در کشور ما دست‌اندرکاران، قوی‌ترین تشکیلات در بحث مبارزه با موادمخدر یعنی ستاد مبارزه با موادمخدر را طراحی کردند؛ در رأس این ستاد ریاست محترم جمهور قرار دارند و ستاد ۱۱ عضو دارد که پنج وزیر کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت در آن عضویت دارند.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، با اشاره به نقش این ستاد مبنی بر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت، گفت: اولویت ستاد در گام نخست پیشگیری است؛ پیشگیری نیز مفهومی گسترده دارد، ما پیشگیری را به سه مرحله تقسیم کرده، برای هر مرحله نیز برنامه‌ریزی انجام داده‌ایم و سعی در به‌روزآمدی آن داریم.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی پیشگیری در سه دسته، فرهنگی اجتماعی، قضائی و وضعی، تصریح کرد: در پیشگیری وضعی تمام تلاش ستاد با کمک دستگاه‌های مقابله‌ای، مبارزه با موادمخدر و عدم در دسترس قرارگرفتن آن است، پیشگیری در دسته دوم یعنی قضائی نیز مبتنی بر بحث کیفر و مجازات بوده و در پیشگیری فرهنگی اجتماعی نیز چهار کانون هدف شامل نهاد خانواده، نظام‌های آموزشی و مراکز آموزشی، محلات و محل‌های اداری را هدف قرار دادیم.

زارعی با اشاره به وجود ۲۲ میلیون خانوار، ۱۶ میلیون دانش‌آموز و چهار میلیون دانشجو در کشور، گفت: این‌ها ظرفیت‌هایی است که دستگاه‌های متولی می‌توانند برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: یکی از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در بحث پیشگیری، سالیانه دو درصد کاهش شیوع (کاهش ۱۰ درصدی در پایان برنامه)، افزایش سالانه یک درصد مانایی در درمان و سایر موارد است، اکنون نیز ما در حال شیوع شناسی هستیم اما بر اساس آخرین یافته‌های یکی از مراکز و نهادهای دانشگاهی اعلام شده که آهنگ رشد اعتیاد متوقف شده است.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره مخاطرات موادنوپدید و نوظهور مانند گل، گرس و … گفت: یکی از موضوعات مهم برای ما در بحث پیشگیری اجتماعی، تغییر نگرش‌ها است، ما مبارزه مقابله‌ای را داریم، اخیراً نیز پلیس زحمت‌کش ما در یکی از شهرستان‌های استان لرستان مزارعی را که در آن گل و خشخاش کاشت می‌شد، امحاء کردند و به شدت روی این موضوع پایدار هستند.

زارعی گفت: تا زمانیکه نگرش را تغییر ندهیم، کنش‌ها نسبت به بحث موادمخدر تغییر پیدا نمی‌کند، تا زمانیکه در آرایشگاه‌های زنانه عنوان شود فلان مواد برای لاغری خوب است یا بگویند فلان مواد برای تمرکز میان دانش‌جویان یا آرامش خوب است، به هدف خود در پیشگیری اجتماعی نخواهیم رسید.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: هیچ یافته‌ی علمی در ۱۰۰ سال اخیر نداشتیم که بگوید موادمخدر بی‌ضرر است؛ موادمخدر اعتیادآور است و ضرر خودش را دارد همچنین یکی دیگر از رویکردهای ما در بحث فرهنگی و اجتماعی علاوه بر به‌روزرسانی اطلاعات، افزایش مهارت‌ها در بحث مقابله با این بلیه شوم است.