رشد ۱.۳ درصدی اهدای خون نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، امروز، ۹ مهر ماه، همزمان با سالروز بزرگداشت دکتر ایزدیار، مراسم سالانه اهدای خون توسط نمایندگان ادیان ابراهیمی برگزار میشود. این رویداد خیرخواهانه هر ساله با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و تقویت همبستگی میان اقوام و مذاهب مختلف برگزار میشود و نشاندهنده مشارکت گسترده همه اقشار جامعه در این اقدام انساندوستانه است.
اهدای خون در این مراسم نمادی از اتحاد و همکاری میان ادیان مختلف به شمار میرود و به نجات جان بیماران نیازمند کمک میکند. حضور فعال این عزیزان در مرکز جامع وصال، همواره به افزایش آگاهی عمومی و توسعه فرهنگ اهدای خون در کشور کمک میکند.
شهرام میرزایی معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نقش اهدای خون گفت: امروز، ۹ مهر ماه، سالروز بزرگداشت خانم دکتر ایزدیار است؛ پزشکی برجسته در حوزه سرطان خون که نقش مؤثری در پیشبرد امور درمانی و همچنین فعالیتهای گسترده در زمینه اهدای خون داشتهاند. این روز فرصتی است برای یادآوری اهمیت بالای اهدای خون بهعنوان یک عمل خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی که فارغ از مذهب، قومیت و نژاد، همه اقشار جامعه را در کنار هم قرار میدهد.
وی ادامه داد: اهدای خون در ایران یک اقدام انسانی بزرگ است که هیچ محدودیتی از نظر قومیت یا مذهب ندارد. چه سیاهپوست، چه سفیدپوست، چه بلوچ، ترک، آذری یا هر قوم دیگری، همه دست در دست هم میدهند تا این عمل حیاتی را انجام دهند. این همدلی و همکاری نشاندهنده پیوند عمیق اجتماعی است که اهدای خون ایجاد میکند.
میرزایی افزود: در هر نوبت اهدای خون، جان حداقل سه بیمار نجات پیدا میکند؛ اقدامی که اهمیت فراوانی در چرخه درمان بیماران دارد. به همین مناسبت، امروز جمعی از فعالان و اهداکنندگان خون در مرکز جامع وصال گرد هم آمدند تا هم به پاس بزرگداشت خانم دکتر ایزدیار و هم برای حمایت از بیماران، خون اهدا کنند.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: اهدای خون نه تنها به درمان بیماران کمک میکند، بلکه ترویج فرهنگ اهدا بین اقوام و گروههای مختلف را نیز هدف قرار داده است. افزایش تعداد اهداکنندگان خون از طریق این گونه برنامهها به حفظ و تقویت ذخایر خونی کشور کمک میکند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت دائمی خون و فرآوردههای خونی در درمان، نیاز به اهداکنندگان همیشگی است. بویژه در فصل پاییز که به دلیل آغاز مدارس و دانشگاهها و همچنین ترافیک بیشتر در معابر شهری، میزان مراجعه اهداکنندگان ممکن است کاهش یابد، اهمیت حفظ این فرهنگ اجتماعی بیش از پیش حس میشود.
میرزایی اظهار داشت: فصل زمستان و به ویژه پایان اسفند ماه، همواره زمانهایی هستند که میزان اهدای خون کاهش مییابد. افزایش ترافیک و مشغلههای پایان سال باعث میشود برخی از داوطلبان کمتر بتوانند در این امر مهم مشارکت کنند. با این حال، تا امروز به همت و همراهی اهداکنندگان عزیز، کمبودی در تأمین خون و فرآوردههای خونی نداشته و توانستهایم پاسخگوی نیاز بیماران باشیم.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران در رابطه با آمار اهدای خون شش ماه نخست سال توضیحاتی داد و افزود: آمار اهدای خون در شش ماه نخست سال جاری نشان میدهد که تعداد اهدای خون به یک میلیون و ۲۲۷ هزار نفر رسیده است. این رقم نسبت به سال گذشته رشد ۱.۳ درصدی داشته است. این افزایش اندک اما مثبت، نشانهای از افزایش مشارکت مردم در امر حیاتی اهدای خون و توجه بیشتر به مسئولیتهای اجتماعی است.
میرزایی خاطر نشان کرد: از همه هموطنان دعوت میکنیم که به جمع بزرگ اهداکنندگان خون بپیوندند و با این عمل خداپسندانه، نقش مهمی در نجات جان هموطنان خود ایفا کنند. اهدای خون، نه فقط یک مسئولیت اجتماعی، بلکه نمادی از همبستگی و انساندوستی در جامعه است.
