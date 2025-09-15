وزارت بهداشت در ماجرای سقط «سندروم داون» بیانیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طی روزهای اخیر مطالبی خلاف واقع به نقل از رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده که مغایر با مفاد قانونی و رویکرد رسمی نظام سلامت کشور است.

بیانیه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

سقط عمدی جنین، از نظر شرعی و قانونی، ممنوع است؛ مگر در موارد استثنایی که در ماده ۵۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌صراحت پیش‌بینی شده باشد.

بر اساس این ماده قانونی، صدور مجوز سقط جنین تنها در صورت احراز ۶ شرط ممکن است.

۱. رضایت مادر

۲. وجود حرج (مشقت شدید و غیرقابل تحمل) برای مادر

۳. وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان در مواردی که منشأ حرج، بیماری یا نقص جنین باشد

۴. عدم امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

۵. نبود نشانه‌های ولوج روح

۶. کمتر بودن سن جنین از چهار ماه

در مورد جنین مبتلا به سندروم داون نیز، امکان سقط تنها در صورت طی مراحل قانونی و احراز شرایط ماده ۵۶ وجود دارد.

سه شرط اصلی عبارتند از:

۱. درخواست و رضایت مادر

۲. تشخیص قطعی سندروم داون بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت

۳. احراز وجود حرج غیرقابل تحمل برای مادر توسط قاضی در کمیسیون قانونی سقط

معاونت بهداشت در پایان این بیانیه تأکید کرده است که تمامی تصمیمات مرتبط با سقط جنین، با رعایت کامل موازین شرعی، قانونی و مصالح خانواده و جامعه اتخاذ می‌شود و اخبار منتشر شده اخیر درباره تغییر در این روند، فاقد صحت است.