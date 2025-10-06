با اهدای خون همدلی بسازیم

فرنگیس خدادادی هموطن زرتشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اهمیت روز نهم مهر ماه و اهدای خون در این روز، گفت: این روز مصادف با بزرگداشت مینا ایزدیار است که سال‌هاست به عنوان روز اهدای خون توسط پیروان ادیان الهی در ایران گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: همه ساله در این روز با حضور در مراکز انتقال خون در تهران و شهرستان‌ها، سعی می‌کنم با اهدای خون به هموطنانم کمک کنم. اگرچه معمولاً هر شش ماه یکبار برای اهدای خون مراجعه می‌کنم، اما در این روز خاص همیشه حضور دارم.

خدادادی با اشاره به سوابق مینا ایزدیار، یادآور شد: دکتر ایزدیار یکی از موسسان انجمن تالاسمی در ایران هستند و این روز به افتخار تلاش‌های ایشان نامگذاری شده است.

در ادامه، وی گفت: ما همه در یک سرزمین زندگی می‌کنیم که اقوام و ادیان مختلف در کنار هم با صلح و صفا هستند. خون همه ما قرمز است و فرقی ندارد که از چه دین یا نژادی باشیم، اگر یک نفر از ما نیاز به خون داشته باشد، باید همه هموطنان با دل‌سوختگی به او کمک کنند.

خدادادی تأکید کرد: همه ما باید با وجدان و تعهد، در حد توان خود در اهدای خون مشارکت کنیم، به خصوص در زمان‌هایی که کشور با حوادث خاص و نیازهای بیشتر مواجه است.

وی همچنین پیامی به بانوان هموطن داشت: وقتی در مسائل دیگر هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست، نباید در اهدای خون هم تفاوتی قائل شویم. اگر آقایان می‌توانند خون بدهند، زنان نیز باید این مسئولیت را جدی بگیرند و با کنار گذاشتن هرگونه تنبلی و ترس، در این عمل خیر شرکت کنند.

خدادادی خاطر نشان کرد: خون دادن نه تنها به دیگران کمک می‌کند بلکه برای سلامتی خود فرد نیز مفید است و واقعاً لازم و ضروری است.