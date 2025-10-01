  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

نیاز به دو اقدام حیاتی برای سرمایه گذاری گردشگری در استان‌ها

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران ایجاد صندوق ملی تضمین و سازمان توسعه‌ای را دو اقدام حیاتی برای حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح ۲۶۷ پروژه گردشگری با سرمایه گذاری ۱۳ همت با حضور فعالان گردشگری و معاون گردشگری و مدیرکل گردشگری استان تهران مناسبت هفته گردشگری در عمارت ملوکانه تهران برگزار شد.

در این مراسم طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران گفت: در یک سال گذشته بیش از صد بسته سرمایه گذاری آماده کردیم ۱۸۶ موافقت اصولی و بیش از ۴۰ مجوز گردشگری به سرانجام رسید ما ۸۵ پروژه گردشگری در حال ساخت با پیشرفت ۲۰ تا ۹۰ درصدی و ارزش بیش از ۳۰ همت داریم همچنین به ۶۰ همت نیاز داریم تا ۷۵ درصد پروژه ها را به سرانجام برسانیم که ۱۴ هزار شغل را ایجاد خواهند کرد.

وی گفت: ما کلان پروژه هایی را داریم که ۱۰ همت نیاز ضروری آنها برای بهره برداری است. همچنین ۸ هتل ۵ ستاره با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند.

وی گفت: دو اقدام حیاتی برای سرمایه گذاری در استان‌ها نیاز است صندوق ملی تضمین یکی از آنهاست چون سرمایه گذاران با این موضوع مشکل اساسی دارند. بحث بعدی سازمان توسعه ای و نهاد مالی است.

طلوعی بیان کرد: امروز ۴۳ پروژه گردشگری به استان تهران با حضور وزیر میراث فرهنگی افتتاح خواهد شد.

فاطمه کریمی

