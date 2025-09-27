به گزارش خبرگزاری مهر، علی طلوعی گفت: این تأسیسات گردشگری با اعتبار ۵۶۶ میلیارد تومان و با ایجاد ۳۸۲ شغل مستقیم به بهرهبرداری رسیده است. این طرحها در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری و پاسخ به نیاز روزافزون گردشگران داخلی و خارجی اجرا شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران افزود: تأسیسات افتتاحشده شامل یک هتل سنتی، دو هتلآپارتمان، یک مرکز تفریحی و سرگرمی، ۱۰ واحد پذیرایی و ۲۹ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری است که میتواند ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات استاندارد به گردشگران را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد.
طلوعی با اشاره به اهمیت این طرحها در رونق اقتصادی پایتخت بیان کرد: سرمایهگذاری انجامشده توسط بخش خصوصی نشاندهنده اعتماد به بازار گردشگری تهران است و میتواند به ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای سطح خدمات و توسعه گردشگری شهری کمک کند.
وی از برنامههای آینده این ادارهکل برای تقویت گردشگری خبر داد و گفت: ایجاد اقامتگاههای بومگردی، توسعه مراکز تفریحی جدید و برگزاری رویدادهای فرهنگی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد تا تهران به مقصدی چهارفصل برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
نظر شما