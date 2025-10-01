به گزارش خبرنگار مهر؛ مراسم افتتاح ۲۶۸ پروژه گردشگری امروز در عمارت تاریخی ملوکانه تهران برگزار شد در این مراسم رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی کشور گفت: افتتاح پروژه های گردشگری فعالیتی برای ایران زیباست. هویت و تبار و شناسنامه و تمدن ما در این سرزمین رقم خورده است. اگر ما هستیم به این دلیل است که ایران ما زنده و پویاست.

وی درباره عمارت ملوکانه نیز گفت: این بنا و صدها بنای دیگر هویت ما هستند. انسان از دیدن این بناها احساس غرور و شعف می کند.

وی بیان کرد: ذخایر ما از ذخایر بانک مرکزی بیشتر است به همین دلیل است که می‌خواهیم ایران را به دیگران بشناسانیم. بیش از ۱۸۰۰ پروژه در یک سال گذشته به بهره برداری رسیده است. باید تسهیل گری کرده و حمایت کنیم ما شهر به شهر حرکت می‌کنیم که مانع را برداریم من دیروز با سرمایه گذاران ارومیه نشست داشتم و با کمک استاندار تسهیل گری کردیم باید باور کنیم که یک پروژه هم در کشور معطل نماند.

صالحی امیری بیان کرد: در سفرهایی که با مسئولان وزارتخانه یا هیئت دولت داریم گردشگری در سه اولویت کشور مطرح می شود.

وی افزود: ۶ هزار آژانس در کشور داریم شعار ما این است که هر روستا باید بوم گردی داشته باشد. ایرانی ها باید بدانند که ایران بخشی از هویت ماست. روستاها باید حیات پیدا کنند.