  1. جامعه
  2. شهری
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

توسعه یال شرقی خط ۴ مترو به طول ۱۱.۲ کیلومتر

توسعه یال شرقی خط ۴ مترو به طول ۱۱.۲ کیلومتر

معاون شهردار تهران گفت: توسعه شرق خط ۴ مترو با ۱۰ ایستگاه و ۱۱.۲ کیلومتر، مناطق بدون مترو شرق تهران را پوشش می‌دهد و در ایستگاه بهار پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزچهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ مراسم انعقاد تفاهم‌نامه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران برگزار شد.

در این مراسم محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به توجه مدیریت شهری جدید به تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: در این دوره تمرکز ما بر توسعه حمل و نقل عمومی است به طوری‌که تکمیل شبکه و توسعه خطوط هفت‌گانه مترو و همچنین احداث خطوط جدید مدنظر بوده است.

وی افزود: در این مسیر از ظرفیت تمام شرکت‌های واجد شرایط بهره برده‌ایم.

معاون شهردار تهران در ادامه به اهمیت پروژه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو اشاره کرد و گفت: این پروژه با طول ۱۱.۲ کیلومتر و دارا بودن ۱۰ ایستگاه، از مناطقی در شرق تهران عبور می‌کند که ساکنان آن تاکنون از دسترسی به مترو محروم بوده‌اند. این بخش از خط ۴ نهایتاً در «ایستگاه بهار» و در مجاورت «دانشگاه فنی شهید عباسپور» به پایان می‌رسد.

هرمزی در پایان نیز اعلام کرد: طول ایستگاه‌های بخش شرقی خط ۴ مترو مانند سایر ایستگاه های این خط با در نظر گرفتن توسعه احتمالی آینده، ۱۶۰ متر در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6608228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها