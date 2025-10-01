به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، رضا حشمتی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای گرانقدر، بر تعهد شرکت مترو به خدمت‌رسانی به شهروندان در مناسبت‌های ملی و مذهبی تأکید کرد.و گفت: این مراسم با شعار محوری «أنا علی العهد» از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در میدان آیینی امام حسین (ع) برگزار خواهد شد و مترو با به‌کارگیری قطارهای فوق‌العاده، آماده جابجایی سریع و ایمن شهروندان است.

وی اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم اولین سالگرد شهداء سید حسن نصرالله، نیلفروشان و سید هاشم صفی‌الدین، شرکت بهره‌برداری مترو از ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه، با به‌کارگیری تمام ظرفیت ناوگان و نیروهای عملیاتی، آماده خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان خواهد بود تا رفت و آمد به محل برگزاری مراسم، یعنی میدان آیینی امام حسین (ع)، به شکلی سریع، ایمن و روان انجام پذیرد.

حشمتی خاطرنشان کرد: با رصد لحظه‌ای وضعیت تردد مسافران در ایستگاه‌های منتهی به محل مراسم، به‌ویژه ایستگاه امام حسین (ع) که تقاطع خطوط ۲ و ۶ است، در صورت افزایش حجم مسافر، قطارهای فوق‌العاده به سرعت اعزام خواهند شد تا از ازدحام جلوگیری شود و سفر شهروندان با آرامش و ایمنی کامل صورت گیرد.