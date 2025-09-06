احداث ۱۰ ایستگاه جدید مترو در قالب اجرای پروژه توسعه شرقی خط ۴

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، با اشاره به اهمیت طرح‌های توسعه ای برخی خطوط موجود شبکه مترو اظهار کرد: مطابق طرح جامع شهری، تهران طی یک برنامه مشخص، باید تا پایان سال ۱۴۲۰ صاحب ۱۱ خط مترو به طول تقریبی ۴۹۰ کیلومتر با ۳۲۰ ایستگاه شود. البته هم اکنون در تهران ۳۰۸ کیلومتر مترو با ۱۶۰ ایستگاه فعال است و ما به دنبال آن هستیم که زودتر از سال ۱۴۲۰ به اهداف طرح جامع حمل و نقل ریلی پایتخت برسیم.

وی در ادامه گفت: در کنار موضوع شروع عملیات اجرایی خطوط جدید در دوره کنونی مدیریت شهری، توسعه خطوط ۴،۲، ۶ و ۷ شبکه مترو هم به طور جدی مدنظر قرار گرفت چرا که پروژه های توسعه خطوط موجود، بسیاری از مناطق کم برخوردار از سیستم حمل و نقل ریلی را منتفع و بهره مند از شبکه مترو خواهد ساخت. در این راستا تفاهم اولیه پیرامون پروژه توسعه شرقی خط ۴ به طول تقریبی ۱۱ کیلومتر با ۱۰ ایستگاه نیز آماده شده و بزودی قرارداد آن نهایی خواهد شد. با تکمیل پروژه توسعه شرقی خط ۴ محله های تهران نو، تهرانپارس (شرقی و غربی)، دردشت، حکیمیه، میدان شقایق و میدان شاهد به همراه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور تحت پوشش خطوط راه آهن ریلی قرار خواهند گرفت. این توسعه در نقطه پایانی خود به یک پارکینگ زیرزمینی منتهی خواهد شد.

زاکانی در خصوص آخرین وضعیت عملیات اجرایی خطوط جدید گفت: خوشبختانه برای ساخت خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو موفق به عقد قرارداد با مجموعه‌های مختلف شدیم که از این سه خط، عملیات حفاری خط ۱۰ آغاز شده و تاکنون ۱۲۰۰ متر تونل حفاری و ساخته شده است. خطوط ۸ و ۹ هم در مراحل مختلف تملک زمین و تجهیز کارگاه هستند و عملاً عملیات اجرای آنها آغاز شده است. از طرفی تفاهمنامه خط ۱۱ نیز اخیراً به امضاء رسید تا وارد مرحله جدی تری شود.

شهردار تهران در رابطه با هزینه‌های توسعه شبکه مترو گفت: به طور میانگین، ساخت و تجهیز هر کیلومتر مترو به قیمت امروز رقمی معادل پنج و نیم الی ۶ همت هزینه دربر دارد و همین امر باعث شده است برای احداث خطوط و ایستگاههای جدید شبکه مترو، سراغ روشهای نوین تامین هزینه های هنگفت این مود حمل و نقل عمومی برویم.