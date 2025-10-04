احداث پایانه در قسمت انتهایی بخش شرقی خط ۴ مترو + هزینه ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، نعمتالله فرزانپور مدیرعامل شرکت مترو تهران درباره تفاهمنامه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران اظهار کرد: پروژه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران با همراهی کنسرسیومی متشکل از سه شرکت تخصصی اجرایی خواهد شد.
فرزانپور با اشاره به جزئیات مالی پروژه گفت: هزینه ساخت این بخش با ۱۰ ایستگاه، در حال حاضر با محاسبات فعلی حدود ۴۵۰ میلیون یورو برآورد شده است.
وی افزود: مطابق برنامهریزیها، در پایان توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو یک پایانه برای پارک یا تعمیرات واگنهای خط مذکور احداث میشود.
مدیرعامل مترو تهران در ادامه به مشخصات فنی پروژه پرداخت و اعلام کرد: عمق تونلهای این بخش بین ۲۳ تا ۵۲ متر متغیر خواهد بود و در آن ۳ هواکش میان تونلی تعبیه میشود.
مراسم انعقاد تفاهمنامه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
نظر شما