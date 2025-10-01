۱۳۰۰ فعالیت آموزشی و تربیتی برای نوجوانان در مساجد مرکزی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد مرادی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین برگزاری دوره تربیت مربی نوجوان مسجد محور (بهشت) در اراک اظهار کرد: نظام خلقت بر پایه تشویق و تنبیه استوار است و خداوند بزرگترین مربی است از این رو الگوی تربیتی مربیان نیز باید بر همین اساس طراحی شود.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که بهرهگیری از نظام تشویق و تنبیه، مشابه الگوی الهی، نقش مؤثری در انگیزهبخشی به نوجوانان برای مشارکت فعال در فعالیتهای مسجدی دارد.
مرادی تصریح کرد: طی سالهای اخیر، فعالیتهای تربیتی در مساجد بهصورت پراکنده انجام شده و برگزاری دورههای آموزشی ساختارمند برای مربیان بهندرت صورت گرفته است.
وی ادامه داد: برگزاری این دوره، نقطه آغازی برای ارتقای توانمندی مربیان نوجوان در مساجد استان به شمار میرود و تداوم این مسیر میتواند بهعنوان الگویی مناسب برای سایر استانهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مشاور مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان مرکزی در حوزه نوجوانان تاکید کرد: در کشور تاکنون برنامهای منسجم و متمرکز برای آموزش مهارتهای تربیتی برگزار نشده و این حوزه نیازمند برنامهریزی راهبردی و هدفمند است.
وی افزود: امسال نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ فعالیت آموزشی و تربیتی متنوع در مساجد استان مرکزی برای نوجوانان با هدف ارتقای مهارتها و مشارکت نوجوانان در عرصههای دینی، فرهنگی و اجتماعی طراحی و اجرا شده است.
تربیت نوجوانان با فعالیتهای جذاب و متنوع در مساجد استان مرکزی دنبال میشود
مشاور مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان مرکزی در حوزه نوجوانان گفت: هر فعالیت با هدف جلب مشارکت فعال نوجوانان در مساجد طراحی شده و مربیان با بهرهگیری از تجارب اساتید برجسته حوزه تربیت نوجوانان، خلاقیت و مهارتهای عملی خود را بهکار گرفتهاند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به محیط محلهای در فعالیتهای تربیتی افزود: محلهمحوری و مشارکت نوجوانان در فعالیتهای واقعی، از اصول کلیدی تربیت است و هدف، فراهم کردن تجربهای آموزنده و جذاب برای هر نوجوان است.
مرادی تصریح کرد: برنامهها بهگونهای طراحی شدهاند که طیف گستردهای از علاقهمندیهای نوجوانان را شامل کنند و پوشش دهند.
وی ادامه داد: مربیان با انعطاف کامل میتوانند برنامهها را متناسب با نیازها و علایق نوجوانان اجرا کنند و سقف تکرار هر فعالیت محدود شده تا جذابیت برنامهها حفظ شود.
مرادی تأکید کرد: تداوم این روند و ارتقای مهارت مربیان میتواند به الگویی نمونه برای سایر استانهای کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در تقویت تربیت دینی، اجتماعی و فرهنگی نوجوانان ایفا کند.
جریان نوجوانی در مساجد، کلید رونق فرهنگی و اجتماعی مسجد است
مشاور مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان مرکزی در حوزه نوجوانان گفت: جریان نوجوانی در مساجد، عامل اصلی رونق فرهنگی و اجتماعی مساجد است و حضور فعال نوجوانان، محیط مسجد را به فضایی پویا و اثرگذار تبدیل میکند.
وی افزود: توسعه فعالیتهای نوجوانان در مساجد با هدف ایجاد مشارکت فعال و افزایش جذابیت محیط مسجد انجام میشود و شامل برنامههای آموزشی، هنری، ورزشی و رسانهای است.
مرادی تصریح کرد: مدیریت دقیق امتیازدهی به فعالیتها و رعایت سقفهای مشخص، موجب میشود نوجوانان به شکلی متعادل و هدفمند در برنامهها مشارکت کنند و تمرکز بیش از حد بر یک فعالیت خاص ایجاد نشود.
وی با اشاره به اهمیت صبر، خلاقیت و راهنمایی مستمر مربیان، ادامه داد: حمایت مربیان و خانوادهها، کلید موفقیت جریان نوجوانی در مسجد است و باعث میشود محیط مسجد اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی خود را به حداکثر برساند.
مرادی تاکید کرد: حضور فعال نوجوانان در فعالیتهای مسجدی موجب افزایش پویایی، اثرگذاری اجتماعی و رشد فرهنگی محلهها میشود.
مشاور مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان مرکزی در حوزه نوجوانان افزود: تلاش ما بر این است که هر نوجوان با تجربهای آموزنده و جذاب در زمینه علاقهمندی خود، نقش فعالی در فضای مسجد داشته باشد.
وی گفت: استمرار این روند و ارتقای مهارت مربیان، الگویی مناسب برای سایر استانهای کشور خواهد بود و میتواند سهم مؤثری در تقویت تربیت دینی، اجتماعی و فرهنگی نوجوانان ایفا کند.
شایان ذکر است؛ سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی همراه با بسیج، برای نخستین بار دوره ۲ روزه «بهشتی» را با هدف ارتقای مهارتهای تربیتی مربیان مساجد برگزار کرده است.
