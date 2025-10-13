به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کنارکوه صبح دوشنبه در نشست با مسئول قرارگاه نوجوانی پسران دیلم در اداره تبلیغات اسلامی با محوریت اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی اظهار کرد: در تلاش هستیم تا بستری منسجم را برای تقویت مشارکت اجتماعی، فرهنگی و هویتی نوجوانان در شهرستان دیلم مهیا کنیم و این مستلزم برنامه ریزی، هماهنگی و تعامل دوسویه قرارگاه نوجوانی با این اداره است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های مهمی که در کانون توجه سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته تربیت و پرورش نسل جدید و جوان بر پایه اصول اسلامی و دینی است چرا که جوانان از سرمایه‌های عظیم هر ملتی هستند که می‌توانند نقش مهمی در پیشرفت یا انحطاط جامعه‌ی خویش ایفا کنند و این امر بستگی به نوع هدایت و تربیت آنان دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم برنامه‌های تدارک دیده شده برای نوجوانان را برپایی جشنواره‌های فرهنگی ورزشی، تشکیل اردوهای فرهنگی ورزشی، برگزاری جلسات هفتگی، دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان، برگزاری کلاس‌های تقویتی برای نوجوانان و پخش فیلم‌های سینمایی عنوان کرد.

محسن نوبخت مسئول قرارگاه نوجوانی پسران دیلم نیز در این نشست گفت: محوریت کار ما در قرارگاه نوجوانی آموزش‌های فرهنگی، اخلاقی و دینی است و درصدد هستیم به آنها مهارت‌های اجتماعی و دینی لازم برای رشد و شکوفایی را بیاموزیم.