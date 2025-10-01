به گزارش خبرنگار مهر، لیلا عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین برگزاری دوره تربیت مربی نوجوان مسجد محور (بهشت) در اراک اظهار کرد: دوره ۲ روزه مربیان نوجوانان مساجد استان مرکزی، فرصتی تربیتی است که در آن مربیان شیوه صحیح تعامل با نوجوانان را میآموزند تا بهجای نگاه از بالا، همگام و همافق با آنان حرکت کنند.
وی افزود: مسجد باید همچون گذشته پایگاه نور و تربیت دینی باشد و فضایی فراهم کند تا نوجوانان آن را خانه خود دانسته و در آن به طرح پرسشها، کشف هویت و تمرین مسئولیتپذیری بپردازند.
عباسی تصریح کرد: مربیگری به معنای ایجاد پیوند میان آرمانهای دینی و نیازهای واقعی نسل کنونی جامعه است و این رسالت باید با تعهد و همدلی دنبال شود.
مسئول بنیاد نوجوانان استان مرکزی ادامه داد: حضور در این دوره آموزشی، گامی در مسیر تربیت نسلی است که ثمرات آن در آینده نزدیک در رفتار، اندیشه و انتخابهای نوجوانان مساجد نمایان خواهد شد.
وی تاکید کرد: ماندگارترین باقیاتالصالحات، تربیت انسان است و این اقدام ارزشمندترین سرمایه برای آینده جامعه به شمار میآید.
عباسی افزود: انتظار میرود مربیان با بهرهگیری از دوره بهشت، با همدلی و تلاش مشترک، نوجوانان استان مرکزی را به بهترین شکل در مسیر تربیت دینی و اجتماعی همراهی کنند.
