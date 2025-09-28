به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی شامگاه یکشنبه در نشست قرارگاه محلههای اسلامی شهرستان محلات با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر خلوص نیت و تلاش بیوقفه فعالان فرهنگی و انقلابی تأکید کرد و گفت: باید عمل و نیت خود را برای رضای خدا خالص کنیم و با جدیت و پشتکار به خدمات مردمی ادامه دهیم تا سهمی هرچند کوچک در پیشرفت انقلاب داشته باشیم.
سردار عمومهدی افزود: شهدای ما نمونههایی از ایثار و ایستادگیاند که باید الگوی کار و مجاهدت ما باشند و همانگونه که شهیدان تأکید داشتند، تا زمانی که توان داریم از پای ننشینیم و تا آخرین نفس برای آرمانها تلاش کنیم.
وی افزود: این روحیه جهادی باید به اقدامی منظم و سازمانیافته تبدیل شود و چنانچه هر کدام از مسئولان از تمام ظرفیت خود در این راستا بهرهگیری کنند، تغییر ملموسی در جامعه رخ خواهد داد.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی ادامه داد: قرارگاه محله محور باید موجب شکلگیری یک اجتماع کوچک و کارآمد در دل هر محله شود و مجموعهای باشد که امور فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و حتی خدمات عمومی را مدیریت کند.
سردار عمومهدی تصریح کرد: هر مسجد و هر محله باید بر پای خود بایستد و برنامههای محلی خود را تنظیم و اجرا کنند تا از ظرفیتهای مردمی به درستی بهرهبرداری شود و به طور حتم با اخلاص و مشارکت مردمی، امور به درستی پیش میرود.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت فرهنگی در جامعه گفت: فعالیت فرهنگی باید از مساجد و محلات آغاز شود و نباید مسائل اجتماعی را به حال خود رها کنیم و اختلافها و دستهبندیهای غیرضروری باید کنار گذاشته شود و همه فعالان انقلابی و دینی در کنار هم برای یک هدف واحد و رضای خدا تلاش کنند.
سردار عمومهدی درباره مفهوم انتظار و نقش مردم در فراهم کردن زمینه ظهور افزود: انتظار نباید به معنای انفعال و نشستن در خانه باشد، انقلاب ما برای فراهم کردن زمینه ظهور شکل گرفته و نیازمند برنامهریزی، کار مستمر، فداکاری و از خودگذشتگی است و حرکت برای تمدن نوین اسلامی یک ماموریت جمعی است و تحقق آن جز با اقدام جهادی و سازمانیافته ممکن نیست.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی با دعوت از همه دستگاهها و مردم برای مشارکت فعال در برنامههای محلهای گفت: محلهها ظرفیتهای عظیمی دارند و اگر همه نهادها پایکار بیایند و مردم در فرآیندها سهیم شوند، میتوانیم گامهای بزرگی در جهت اهداف انقلاب برداریم و نتایج ماندگاری برای نسل حاضر و آینده رقم بزنیم.
