۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

چقامیرزایی: جبهه‌سازی فرهنگی رمز موفقیت در تربیت نوجوانان است

کرمانشاه - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان فعالان حوزه نوجوانی گفت: تنها با جبهه‌سازی فرهنگی می‌توان در مسیر تربیت نسل مؤمن گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، پیش از ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری رویداد «بهشت» با خیرمقدم به اصحاب رسانه و تشکر از حضار اظهار کرد: این رویداد با توکل به خدا و دعای مؤمنان و در راستای زمینه‌سازی فرهنگی و تربیتی برای ظهور امام زمان (عج) و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب طراحی شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ویژه مقطع نوجوانی گفت: نوجوانی مرحله‌ای سرنوشت‌ساز در زندگی انسان است؛ تغییرات فیزیولوژیک و روانی در این سن باعث می‌شود نوجوان وارد دنیایی جدید شود که نه شبیه کودکی و نه شبیه بزرگسالی است و اگر خانواده و جامعه نتوانند درست از این دوره حمایت کنند، امکان بروز بحران و انحراف وجود دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سپس به مبانی و فلسفه برگزاری رویداد «بهشت» اشاره کرد و گفت: بنیان ملی نوجوان و قرارگاه نوجوانی با هدف هم‌افزایی شبکه‌های مردمی و تشکل‌های فعال در تربیت دختران انقلاب اسلامی بنیان‌گذاری شده و رویداد بهشت، به‌عنوان یک بستر هم‌افزا، می‌کوشد تجربیات موفق را شناسایی، معرفی و ترویج کند.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد ذیل قرارگاه نوجوانی دختران و مرکز راهبری بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و با تکیه بر مشارکت مردمی و تشکل‌ها اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی با بیان اینکه «هدف‌گذاری ما، توانمندسازی و تثبیت تشکل‌های تربیتی در حوزه نوجوانی است»، افزود: رویداد بهشت بستری برای رصد وضعیت موجود، احصای ظرفیت‌ها، معرفی الگوهای موفق و پرورش محتوای کیفی برای تشکل‌هاست تا از طریق آموزش و هم‌افزایی، اقدامات اثربخش‌تری در سطح استانی و ملی شکل گیرد.

وی در پاسخ به سوالات درباره سازوکار احصای تشکل‌ها گفت: تا کنون حدود ۲۳۰ تشکل فعال در حوزه تربیت اسلامی و نوجوانی در استان شناسایی شده‌اند که فرآیند مصاحبه و ارزیابی آن‌ها در جریان است؛ این عدد نهایی نیست و با فراخوان عمومی ممکن است افزایش یا تعدیل یابد.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی ادامه داد: فراخوان مردمی از اوایل تابستان آغاز شده و تیزر تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت اداره‌کل تبلیغات اسلامی منتشر خواهد شد تا تشکل‌های بیشتری بتوانند ثبت‌نام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه درباره محدوده جامعه هدف گفت: رویداد اختصاص به دانش‌آموزان ندارد؛ هدف ما جمع‌کردن رؤسا و فعالان تشکل‌هایی است که در عرصه نوجوانی کار می‌کنند — اعم از گروه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی یا NGO — تا ضمن هم‌اندیشی، ظرفیت‌های خود را تقویت کنند.

وی درباره محتوای برنامه‌ها افزود: رویداد به مدت دو روز برگزار می‌شود و شامل نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های هم‌اندیشی و جلسات بارش فکری با حضور اساتید کشوری است تا مسائل حوزه نوجوانی احصا و طرح‌مسئله شده و پیش از تبدیل‌شدن به بحران، برای آن‌ها راه‌حل‌های بومی و کاربردی پیشنهاد شود.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی همچنین گفت: در این رویداد از تشکل‌های فعال و اثرگذار تجلیل خواهد شد و سازوکارهایی برای معرفی الگوهای برتر پیش‌بینی شده است.

مدیرکل تبلیغات در پایان بر اهمیت نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و توسعه این طرح تأکید کرد و از خبرنگاران و خبرگزاری‌ها خواست که برای پوشش و دعوت فعالان مشارکت کنند تا دوره‌های بعدی این رویداد گسترده‌تر و اثربخش‌تر برگزار شود. او ابراز امیدواری کرد که رویداد «بهشت» نقطه آغاز یک جریان مستمر و مولد در حوزه تربیت نوجوانان استان باشد و به توانمندسازی ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های تربیتی منجر شود.

