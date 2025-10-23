به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری رویداد «بهشت» با خیرمقدم به اصحاب رسانه و تشکر از حضار اظهار کرد: این رویداد با توکل به خدا و دعای مؤمنان و در راستای زمینهسازی فرهنگی و تربیتی برای ظهور امام زمان (عج) و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب طراحی شده است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ویژه مقطع نوجوانی گفت: نوجوانی مرحلهای سرنوشتساز در زندگی انسان است؛ تغییرات فیزیولوژیک و روانی در این سن باعث میشود نوجوان وارد دنیایی جدید شود که نه شبیه کودکی و نه شبیه بزرگسالی است و اگر خانواده و جامعه نتوانند درست از این دوره حمایت کنند، امکان بروز بحران و انحراف وجود دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سپس به مبانی و فلسفه برگزاری رویداد «بهشت» اشاره کرد و گفت: بنیان ملی نوجوان و قرارگاه نوجوانی با هدف همافزایی شبکههای مردمی و تشکلهای فعال در تربیت دختران انقلاب اسلامی بنیانگذاری شده و رویداد بهشت، بهعنوان یک بستر همافزا، میکوشد تجربیات موفق را شناسایی، معرفی و ترویج کند.
وی خاطرنشان کرد: این رویداد ذیل قرارگاه نوجوانی دختران و مرکز راهبری بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و با تکیه بر مشارکت مردمی و تشکلها اجرا میشود.
حجتالاسلام چقامیرزایی با بیان اینکه «هدفگذاری ما، توانمندسازی و تثبیت تشکلهای تربیتی در حوزه نوجوانی است»، افزود: رویداد بهشت بستری برای رصد وضعیت موجود، احصای ظرفیتها، معرفی الگوهای موفق و پرورش محتوای کیفی برای تشکلهاست تا از طریق آموزش و همافزایی، اقدامات اثربخشتری در سطح استانی و ملی شکل گیرد.
وی در پاسخ به سوالات درباره سازوکار احصای تشکلها گفت: تا کنون حدود ۲۳۰ تشکل فعال در حوزه تربیت اسلامی و نوجوانی در استان شناسایی شدهاند که فرآیند مصاحبه و ارزیابی آنها در جریان است؛ این عدد نهایی نیست و با فراخوان عمومی ممکن است افزایش یا تعدیل یابد.
حجتالاسلام چقامیرزایی ادامه داد: فراخوان مردمی از اوایل تابستان آغاز شده و تیزر تبلیغاتی و اطلاعرسانیها از طریق شبکههای اجتماعی و سایت ادارهکل تبلیغات اسلامی منتشر خواهد شد تا تشکلهای بیشتری بتوانند ثبتنام کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه درباره محدوده جامعه هدف گفت: رویداد اختصاص به دانشآموزان ندارد؛ هدف ما جمعکردن رؤسا و فعالان تشکلهایی است که در عرصه نوجوانی کار میکنند — اعم از گروههای دانشآموزی، دانشگاهی یا NGO — تا ضمن هماندیشی، ظرفیتهای خود را تقویت کنند.
وی درباره محتوای برنامهها افزود: رویداد به مدت دو روز برگزار میشود و شامل نشستهای تخصصی، کارگاههای هماندیشی و جلسات بارش فکری با حضور اساتید کشوری است تا مسائل حوزه نوجوانی احصا و طرحمسئله شده و پیش از تبدیلشدن به بحران، برای آنها راهحلهای بومی و کاربردی پیشنهاد شود.
حجتالاسلام چقامیرزایی همچنین گفت: در این رویداد از تشکلهای فعال و اثرگذار تجلیل خواهد شد و سازوکارهایی برای معرفی الگوهای برتر پیشبینی شده است.
مدیرکل تبلیغات در پایان بر اهمیت نقش رسانهها در اطلاعرسانی و توسعه این طرح تأکید کرد و از خبرنگاران و خبرگزاریها خواست که برای پوشش و دعوت فعالان مشارکت کنند تا دورههای بعدی این رویداد گستردهتر و اثربخشتر برگزار شود. او ابراز امیدواری کرد که رویداد «بهشت» نقطه آغاز یک جریان مستمر و مولد در حوزه تربیت نوجوانان استان باشد و به توانمندسازی ظرفیتهای مردمی و تشکلهای تربیتی منجر شود.
