انتشار «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» با طرح جلدی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، دو اثر سیمین دانشور یعنی «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» با طرح جلدی جدید از سوی انتشارات خوارزمی منتشر شد.

رمان «جزیره‌ی سرگردانی» در سال ۱۳۷۲ منتشر شده و یکی از مهم‌ترین آثار دانشور پس از رمان مشهور «سووشون» است. این کتاب جلد اول از یک سه‌گانه فلسفی‌اجتماعی به شمار می‌آید که دو جلد بعدی آن ساربان سرگردان و کوه سرگردان هستند. این رمان آغاز مسیری است که دانشور برای بررسی مفهوم «سرگردانی» انسان معاصر طراحی کرده بود. نکته جالب اینکه خود سیمین دانشور به‌عنوان یکی از شخصیت‌های رمان در این اثر حضور دارد.

«جزیره سرگردانی» درباره جست‌وجوی معنای زندگی در شرایط اجتماعی‌سیاسی پرتنش ایران است؛ رمانی که از دغدغه‌های فلسفی، اجتماعی و زنانه سیمین دانشور حکایت دارد.

رمان «ساربان سرگردان» جلد دوم جزیره سرگردانی نوشته سیمین دانشور است که در شهریور ۱۳۸۰ به چاپ رسید. این رمان که داستان کتاب «جزیره سرگردانی» را پی می‌گیرد، با جزئیات بیشتری نسبت به کتاب قبل، به شخصیت‌های اصلی در هر فصل خود می‌پردازد. شخصیت‌های اصلی یعنی هستی، مراد و سلیم در این رمان وارد چالش‌ها و پیچیدگی‌های تازه می‌شوند.

رمان «جزیره سرگردانی» با قیمت ۴۵۰ هزارتومان در ۳۷۶ صفحه و ساربان سرگردان با قیمت ۳۷۰ هزارتومان در ۳۰۸ صفحه با طرح جلدی جدید از سوی انتشارات خوارزمی منتشر شده است.