دو اثر از کافکا راهی بازار کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای «پزشک دهکده» و «نامه به پدر» دو اثر محبوب کافکا هستند که در انتشارات خوارزمی منتشر شدهاند. کتاب دیگری که درباره کافکا در این انتشارات چاپ شده «گفتوگو با کافکا» اثر گوستاو یانوش است. هر سه این کتابها را فرامرز بهزاد ترجمه کرده است که از مترجمان بنام زبان آلمانی است. همچنین کتاب «فرهنگ آلمان- فارسی» اثر ارزشمند دیگر این مترجم در خوارزمی است.
کتابهای «پزشک دهکده» و «نامه به پدر» که اکنون چاپ جدید آنها وارد بازار کتاب شده است، سالها بود که با حروفچینی سربی منتشر میشدند اما اکنون در برنامه جدید انتشارات برای بازطراحی کتابها مجددا حروفچینی شده و با شکلی تازه منتشر شده است.
در کتاب «نامه به پدر» تصاویری از خط کافکا از نامههایی که به پدرش نوشته به اثر اضافه شده و همچنین تصاویر پدر و مادر کافکا در کتاب درج شده است.
در کتاب «پزشک دهکده» برای هر کدام از داستانها یک طراحی متناسب با فضای داستانها انجام شده که در کتاب چاپ جدید لحاظ شده است. همچنین در طراحی جلد این آثار از طرحهای خود کافکا استفاده شده است.
گفتنی است چاپ هفتم «نامه به پدر» پس از چند ماه و چاپ پنجم «پزشک دهکده» بعد از ده سال و هردو با قیمت ۲۳۰هزارتومان منتشر شده است.
