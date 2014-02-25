به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت «سیمین دانشور» با عنوان «با سیمین 1300-1390» همزمان با دومین سالگرد درگذشت این نویسنده شهیر ایرانی با حضور عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از پیشکسوتان، نویسندگان و هنرمندان برگزار میشود.
غلامرضا امامی، سیمین پناهیفرد، حسین پاینده، حسینعلی قبادی و احمد مسجدجامعی از چهرههایی هستند که در این مراسم به سخنرانی خواهند پرداخت.
خوانش بخشی از رمان «سووشون» همراه با اجرای موسیقی زنده و پخش بخشی از مستند «بی سرو سیمین» ساخته سیدجواد میرهاشمی نیز از دیگر برنامههای نشست «با سیمین 1300-1390» خواهد بود.
این مراسم از ساعت 14:30 روز یکشنبه 18 اسفند در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
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