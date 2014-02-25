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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

همزمان با دومین سالمرگ نویسنده؛

بزرگداشت سیمین دانشور برگزار می‌شود

بزرگداشت سیمین دانشور برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت سیمین دانشور به همت بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان روز یکشنبه 18 اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت «سیمین دانشور» با عنوان «با سیمین 1300-1390» همزمان با دومین سالگرد درگذشت این نویسنده شهیر ایرانی با حضور عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از پیشکسوتان، نویسندگان و هنرمندان برگزار می‌شود.

غلامرضا امامی، سیمین پناهی‌فرد، حسین پاینده، حسین‌علی قبادی و احمد مسجدجامعی از چهره‌هایی هستند که در این مراسم به سخنرانی خواهند پرداخت.

خوانش بخشی از رمان «سووشون» همراه با اجرای موسیقی زنده و پخش بخشی از مستند «بی سرو سیمین» ساخته سیدجواد میرهاشمی نیز از دیگر برنامه‌های نشست «با سیمین 1300-1390» خواهد بود.

این مراسم از ساعت 14:30 روز یکشنبه 18 اسفند در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2243898

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