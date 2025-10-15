به گزارش خبرگزاری مهر، دو اثر داستایفسکی «ابله» و «جنایت و مکافات» با ترجمه مهری آهی و با طرح جلدی جدید روانه بازار کتاب شده است.
رمان «ابله» که برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ در این نشر منتشر شده است، ابتدا بهصورت پاورقی دنبالهدار در مجله پیک روسی در سالهای ۱۸۶۸–۱۸۶۹ منتشر شد. قهرمان داستان، شاهزاده لف نیکلایویچ میشکین، مردی است مهربان، صادق، بیریا و سادهدل. او انسانی است بهظاهر «ابله»، زیرا در دنیایی پر از ریا، حرص و خودخواهی، با صفا و صداقت رفتار میکند. «ابله» یکی از پیچیدهترین آثار داستایفسکی است که همزمان روانی، فلسفی و اجتماعی است. بسیاری از منتقدان میشکین را نوعی مسیح در جهان مدرن و این رمان را تلاشی برای نشان دادن شکست انسان کاملاً نیک در دنیایی پر از شر و تضاد میدانند.
رمان «جنایت و مکافات» نیز اثر دیگری از داستایفسکی است که با ترجمه مهری آهی برای اولین بار در سال ۱۳۵۱ در انتشارات خوارزمی منتشر شده است. قهرمان این اثر که در زمره مهمترین آثار تاریخ ادبیات به حساب میآید، رودیون رومانویچ راسکولنیکف دانشجویی فقیر در شهر سنپترزبورگ است. او درگیر اندیشهای فلسفی میشود: آیا انسانها حق دارند برای رسیدن به هدفی بزرگتر، قانون اخلاقی را زیر پا بگذارند؟ در پی این اندیشه، راسکولنیکف پیرزنی رباخوار را به قتل میرساند، چون او را «انسانی بیارزش و انگلگونه» میداند. اما پس از ارتکاب جنایت، روح او دچار عذاب وجدان، ترس، جنون و کشمکش درونی میشود. در طول داستان، او با شخصیتهایی روبهرو میشود که هر کدام بازتابی از وجوه مختلف وجدان، ایمان، عشق و گناهاند.
چاپ پنجم رمان ابله در ۱۰۶۴ صفحه با قیمت یک میلیونوسیصدهزارتومان و چاپ هجدهم رمان جنایت و مکافات در ۷۸۰ صفحه با قیمت نهصد و پنجاه هزارتومان با طرح جلدی جدید از سوی انتشارات خوارزمی منتشر شده است.
نظر شما