قنبریان: مقاومت زندگی است نه ریاضت؛ آمریکا به دنبال تجزیه کشورهاست

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین شماره نشریه مدیریت جهادی در اولین سالروز شهادت سید الشهدای مقاومت، سید حسن نصرالله با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قنبریان استاد حوزه و دانشگاه و جمعی از مجاهدان محور مقاومت از کشورهای یمن، عراق و عربستان برگزار شد و مهمانان به بیان نکاتی پیرامون مقاومت اسلامی در این کشورها پرداختند. در انتهای جلسه نیز ضمن رونمایی نمادین از شماره جدید نشریه مدیریت جهادی، از برخی نویسندگان عرب‌زبان نشریه تقدیر به عمل آمد.

محمدجواد تسلیمی، دبیر هسته مدیریت جهادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر اجرائی این شماره از نشریه مدیریت جهادی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر سیدالشهدای مقاومت، سید حسن نصرالله، به بیان نکاتی در خصوص مأموریت هسته مدیریت جهادی و ارتباط مسئله مقاومت با آن و سپس به تشریح ساختار و محتوای نشریه پرداخت.

علی شرعی رییس دفتر سیاسی جبهه الحق یمن، هدف خود از نگارش یادداشت در نشریه مدیریت جهادی را، بیان تمایزات خاص مقاومت اسلامی یمن و تبیین این معرفت برای مخاطبان نشریه عنوان کرد. او این یادداشت را تلاشی برای تمرکز بر سه رکن اصلی مقاومت، یعنی قرآن، رهبری و امت دانست و در ادامه به بیان مصداقی از رابطه طولی دریافت حکت الهی توسط رهبر و انتقال آن به امت پرداخت.

در این نشست که با حضور و استقبال دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) نیز همراه بود، حجت‌الاسلام قنبریان علل وجودی و علل ماهوی مقاومت را تبیین کرد و اساس آن را ایستادگی در برابر سلطه آمریکا بر منطقه و سیادت رژیم صهیونیستی در آن دانست.

وی دلیل مقاومت را در دو سطح بین‌المللی و امت اسلام عنوان نموده و افزود: در سطح نخست، خطر اشاعه اسراییل در دنیا باعث می‌شود افراد متعددی از اروپا و آمریکا تا آسیا به نحو سلبی در برابر این سلطه بایستند. در سطح امت اسلام هم، وحدتِ جهت سبب تمایز می‌شود و منافقان امت اسلام از سایرین جدا می‌شوند. وی مبدأ این فاعلیت را انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.

به بیان این فرهیخته حوزوی، مقاومت صورتی از زندگی و ادامه حیات است، نه ریاضت و آوارگی؛ مقاومت انتخاب است نه اجبار و بی‌چارگی!

حجت‌الاسلام قنبریان در ادامه ایده نخست انقلاب اسلامی را تشکیل جمهوری‌های مستقل اسلامی دانست و گفت: دشمن با تمام قوا در مقابل این ایده ایستاد و با ارائه تصویری از ایران متکی بر شرارت و تلاش برای صدور انقلاب با هدف احیای امپراطوری بزرگ ایران از پیشبرد آن جلوگیری کرد. در ادامه سطح تنزل‌یافته این ایده به هسته‌های مقاومت منجر شد. ما اکنون در ایران و یمن دولت مقاومت داریم و در سایر جبهه‌ها هسته‌های مقاومت فعال هستند.

حجت‌الاسلام قنبریان، طرح آمریکا برای منطقه را تجزیه کشورها به کشورهای کوچک با سیادت اسراییل بزرگ و دادن نقش اقتصادی به آنان دانست و اضافه کرد که همکاری آمریکا با امارات، قطر، عربستان و… نیز در همین پازل معنا می‌شود و البته برخی نیز در داخل به تبعیت از این طراحی آمریکایی، سخن از همکاری با اتحادیه اروپا یا برخی طرح‌های دیگر می‌زنند دنباله‌رو همان نظم آمریکایی منطقه هستند.

وی در پایان تأکید کرد که طرح رهبر انقلاب برای مقاومت در برابر نظم آمریکایی منطقه ۳ پیوست اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که اگر به آن‌ها توجهی نشود، این طرح کاریکاتوری و ناقص می‌شود؛ پیوست اقتصادی در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین شده است، پیوست سیاسی در مشارکت مردم معنا می‌شود و پیوست فرهنگی در توجه به افکار عمومی و جهت‌دهی آن نمود پیدا می‌کند.

در ادامه نشست، حسن عبادی نماینده کتائب سیدالشهداء (ع) عراق در ایران و همچنین نماینده مقاومت اسلامی عربستان در ایران به بیان نکاتی در خصوص وضعیت مقاومت در عراق و عربستان پرداختند و از ضرورت ارتباط جوانان ایران با جوانان محور مقاومت سخن گفتند.

در پایان نیز پس از برگزاری آیین رونمایی از نشریه، به رسم یادبود از مجاهدت‌های مهمانان عرب‌زبان جلسه، تقدیر شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه این نشریه (با تخفیف ویژه) به فروشگاه اینترنتی «رشدا» به نشانی www.rushda.ir مراجعه نمایند. همچنین نسخه الکترونیکی این شماره از نشریه در اپلیکیشن طاقچه قابل دسترسی است.