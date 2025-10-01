https://mehrnews.com/x39bwN ۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳ کد خبر 6608766 استانها قزوین استانها قزوین ۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳ رونمایی از کتاب زندگینامه شهیدان حسنپور و اکبررضایی در قزوین قزوین- به مناسبت هفته دفاع مقدس از دو کتاب زندگینامه شهیدان حسن پور و اکبررضایی رونمایی شد. کد خبر 6608766 کپی شد مطالب مرتبط رونمایی از هفت اثر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور قالیباف رونمایی از نرمافزار «سُو»؛ گامی تحولساز در ستاد امر به معروف گلستان ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری قنبریان: مقاومت زندگی است نه ریاضت؛ آمریکا به دنبال تجزیه کشورهاست برچسبها رونمایی کتاب قزوین هفته دفاع مقدس
