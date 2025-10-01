  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

رونمایی از کتاب زندگینامه شهیدان حسن‌پور و اکبررضایی در قزوین

قزوین- به مناسبت هفته دفاع مقدس از دو کتاب زندگینامه شهیدان حسن پور و اکبررضایی رونمایی شد.

