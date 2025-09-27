رونمایی و عرضه نشریه «مدیریت جهادی» ویژه سالگرد شهادت سید حسن نصرالله

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۱۹ و ۲۰ نشریه مدیریت جهادی با عنوان «مقاومت، نظم نوینی که فردا را می‌سازد» ویژه سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در ۲۲۴ صفحه مشتمل بر ۳ فصل چاپ و آماده عرضه شد.

برای نگارش این شماره از نشریه، اندیشمندانی از کشورهای حوزه مقاومت از جمله ایران، یمن، لبنان، عراق و افغانستان به ارائه دیدگاه‌های خود در موضوع نرم‌افزار مقاومت پرداخته‌اند و همچنین مصادیقی از جریان مقاومت در سطوح مختلف دولت، گروه، سلول و فرد مقاومت معرفی شده‌اند. در بخش دیگری از این نشریه نیز آموزه‌های مقاومت برای امروز و فردا، با توجه ویژه به جنگ اخیر ۱۲ روزه با اسرائیل ارائه شده است.

در این شماره از نشریه که برای نخستین بار به انتشار گفتاری از شهید حاج رمضان در خصوص تحولات اخیر منطقه پرداخته است، بخشی از گفتار مربوط به جلسه تجربه‌نگاری شهید فخری‌زاده با ارائه شهید دکتر طهرانچی نیز عرضه شده است. جلسه‌ای که در آینده نزدیک گزارش تفصیلی آن منتشر خواهد شد، ان‌شاالله.

نشریه مدیریت جهادی از سال ۱۳۹۶ با تجربه‌نگاری و ادبیات‌پردازی مفهوم بدیعی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی تحت عنوان «مدیریت جهادی» ساخته و پرداخته شده بود، مسیر خود را با هدف مرجعیت علمی در این حوزه آغاز نمود. با گذشت ۸ سال پر فراز و نشیب از آن سرآغاز و موردکاوی‌ها و میدان‌پژوهی‌های متعدد در عرصه‌ها و موضوعاتی نظیر علم و فناوری، صنعت هوافضا، اقتصاد، مکتب حاج قاسم، دفاع مقدس، محرومیت‌زدایی و تربیت جهادی، اینک با شمایلی متفاوت از قبل، به میدان مقاومت رسیده‌ایم.

مقاومت یکی از واژگان پربسامد در گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و یکی از ارکان اصلی شکل‌دهنده به مکتب امام خمینی (ره) یا همان مکتب اسلام ناب محمدی (ص) است. بذر اندیشه مقاومت در کارزار حروف و کلمات و جمله‌ها کاشته می‌شود و با زلال معرفت ولایی آبیاری می‌گردد. از این‌رو باید گفت که مقاومت منطق دارد، مبنا دارد و برآمده «از اندیشه» ای ناب است.

اعجاز اندیشه اگر «به میدان» نرسد، یک جای کارش می‌لنگد. میدان، عرصه هنرنمایی مقاومت است؛ جایی‌که مقاومت، گاه یک فرد است و گاهی، افراد. عرصه‌اش گاهی نظامی است، گاهی هم هنر و ورزش و سیاست را در بر می‌گیرد. مقاومت ذاتاً جریان‌ساز است؛ چرا که ندای فطرت سر می‌دهد و به آزادی فرا می‌خواند و از سلطه بر حذر می‌دارد. «به میدان» آمدن مقاومت متضمن رشد و آگاهی و ادراک عمومی ظلم «به پهنه یک جهان» است. و این مهم، انسان می‌سازد و جامعه جهانی را به سطوح متعالی اندیشه و عمل نزدیک می‌کند و زمینه را برای برپایی یک «نظم نوین» فراهم می‌کند؛ نظمی که در آن ظلم و سلطه جایی ندارد.

مقاومت یک پدیده نوظهور نیست. دفتر مقاومت، قدمتی به درازای تاریخ دارد و هر صفحه تجربه‌ای است برای نگارش صفحه بعد و این از ویژگیِ نرم‌افزار بودن مقاومت نشئت می‌گیرد؛ چرا که مقاومت شکست ندارد و هر میدان اندوخته‌ای است برای بازسازی و طراحی میدانی جدید.

مقاومت سخت‌افزار دارد؛ رهبر دارد، رهرو دارد، حلقه‌های وصل دارد، سلاح و مهمات دارد… اما این، همه مقاومت نیست. ماهیت مقاومت را پیش و بیش از هر چیزی، نرم‌افزار آن تعریف می‌کند؛ چیزی که سخت‌افزار مقاومت از پس آن بر نمی‌آید. به تعبیر دیگر ممکن است رهبر مقاومت و فرماندهان و رهروان آن به شهادت برسند یا اسلحه و تجهیزاتش منهدم شوند، اما پرچم مقاومت نمی‌خوابد. مادامی‌که نرم‌افزار مقامت کار می‌کند، مقاومت زنده است. مقاومت «تا امروز» رشد کرده و ثمرات شیرینی به بار نشانده است؛ ثمراتی که تلخی از دست دادن‌ها را به کام فراموشی کشانده و امید به ساختن فردایی مقاومانه‌تر را در دل‌ها زنده‌تر کرده است.

آغاز فرآیند شماره جدید نشریه مدیریت جهادی در شرایطی بود که بسیاری از رهبران جبهه مقاومت به شهادت رسیده و خسارت‌های سنگینی بر این جبهه وارد شده بود. سقوط سوریه از منظر برخی تیر آخری بود که بر پیکر محور مقاومت وارد شد و امیدها را برای بازسازی حماس و حزب الله به ناامیدی بدل کرد و موقعیت ایران را در منطقه تضعیف نمود. در این شرایط رهبر حکیم انقلاب اسلامی به تبیین ماهیت نرافزاری مقاومت پرداخته و فرمودند: «مقاومت یک ایمان است، یک تفکّر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است؛ مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است… این، با فشار آوردن نه‌فقط ضعیف نمی‌شود بلکه قوی‌تر می‌شود.»

مقاومت با چنین مختصاتی نیازمند تبیین بیش از پیش است تا با تکیه بر معارف آسمانی و بهره‌گیری از تجربه میدانی خود، به ساخت آینده بپردازد. این هدفی است که تا حدی در این شماره از نشریه پوشش داده شده و امید است امتداد آن به تقویت نظری و عملی محور مقاومت بدل شود.

مراسم رونمایی از این نشریه فردا یکشنبه ششم مهرماه با حضور مهمانانی از کشورهای عراق و یمن و سخنرانی حجت الاسلام «محسن قنبریان» از ساعت ۲۰ در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.

