به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، نماینده ولی فقیه در استان یزد و امام جمعه یزد، در دیداری که به مناسبت روز ملی آتشنشانی و ایمنی با جمعی از آتشنشانان استان صورت گرفت، بر پیوند میان شغل شریف آتشنشانی و ارزشهای والای دفاع مقدس تأکید کرد و کار برای رضای خدا و خدمت به بندگان را بالاترین ارزشها دانست.
آیتالله ناصری ضمن گرامیداشت ایام دفاع مقدس، اظهار داشت: از دوران هشت سال دفاع مقدس، درسهای ارزشمندی چون شجاعت، مقاومت، صبر، بردباری و ایستادگی را میآموزیم. کار کردن برای رضای خداوند متعال و در راه او، حتی گذشتن از جان، از برجستهترین آموزههای دفاع مقدس به شمار میآید.
امام جمعه یزد با اشاره به پیمان الهی در خصوص عبادت خداوند و دوری از شیطان افزود: ما بندگان خدا باید وظیفه و تکلیف خود را نسبت به دین ادا کرده و همواره در مسیر رضای الهی حرکت کنیم و از گام نهادن در مسیر باطل اجتناب کنیم.
وی با تقسیم جنبههای وجودی انسان به دو بخش مادی و الهی، بیان کرد: جنبه مادی شامل رسیدگی به جسم و مادیات دنیاست، اما جنبه الهی و ملکوتی در گرو خدمت به بندگان خدا و کار برای رضای حق است. پاداش کار برای رضای خدا نزد پروردگار محفوظ است و چندین برابر به انسان باز خواهد گشت.
آیتالله ناصری با تجلیل از ایثار و فداکاری آتشنشانان، تصریح کرد: کاری که شما انجام میدهید، خدمت به بندگان خداست. شما با نیت خالص، دل به آتش میزنید تا جانی را نجات دهید. اگر این عمل با نیت خدایی همراه باشد، بالاترین ارزش برای شماست و پاداش آن نزد خدا محفوظ بوده و با پاداشهای دنیوی نیز قابل قیاس نیست.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که شما در سختیها دست بندگان خدا را میگیرید و آنها را نجات میدهید، خداوند نیز دست شما را خواهد گرفت. کار شما نجات انسانهاست که ارزشی بسیار والا دارد؛ با این گرهگشایی از کار مردم، خداوند در کنار پاداش، به شما عزت خواهد داد.
امام جمعه یزد در بخش پایانی سخنان خود توصیههایی را به مجموعه آتشنشانی ارائه کرد و گفت: از فرصتهای موجود به طور کامل برای آموزشهای تخصصی استفاده کنید و همواره به دنبال بهترین راهکارها برای انجام کارها باشید.
وی بر ضرورت تدبیر در حوزه پیشگیری از حوادث تأکید کرد و خواستار آموزش عمومی برای خانوادهها و مردم شد تا از وقوع سوانح کاسته شود. در پایان، آیتالله ناصری بر لزوم استفاده از امکانات روز از جمله هوش مصنوعی در عملیات و برنامههای پیشگیری از حوادث تأکید کرد.
