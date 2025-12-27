به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار مدیرکل و کارشناسان ادارهکل مدیریت بحران استان، بر ضرورت آمادگی، آموزش و پیشگیری بهعنوان پایههای اصلی کاهش آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی تأکید کرد.
وی ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای مسئولان و فعالان حوزه مدیریت بحران، اظهار کرد: حرکت در مسیر مدیریت بحران، حرکتی ارزشمند است چرا که انسان را همواره در وضعیت بیداری، هوشیاری و آمادهباش نگه میدارد.
ناصری اضافه کرد: لازم است مسئولان این حوزه با تمرکز بر آموزشهای عمومی و اقدامات پیشگیرانه، سطح آگاهی مردم را درباره مخاطرات احتمالی افزایش دهند.
وی افزود: مردم باید از وقوع احتمالی حوادث طبیعی آگاهی داشته و آمادگی لازم برای مقابله و پیشگیری از خسارات را کسب کنند. حتی در حوزه ساختوساز نیز باید با رعایت اصول فنی و استحکام لازم، از بروز آسیبهای جدی جلوگیری کرد.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه خداوند دوست دارد هر کس کاری انجام میدهد آن را به بهترین صورت انجام دهد، تصریح کرد: لازم است تمام فعالیتها در حوزه عمران و سازه، با دقت و استحکام کافی صورت گیرد و از ساختوساز در مسیر سیلابها بهطور جدی پرهیز شود.
وی همچنین با انتقاد از برخی ضعفها در ساختوسازها، آموزش همگانی را اقدامی اساسی برای پیشگیری از آسیبها دانست و بر اجرای برنامههای پیشبینی و آمادگی در برابر بحرانها تأکید کرد.
آیتالله ناصری در پایان، صرفهجویی در مصرف انرژی را نیز از موضوعات مهم دانست و گفت: باید با بهرهگیری از تجارب موفق سایر کشورها در زمینه مدیریت بهینه انرژی، گامهای مؤثری در مسیر آموزش و اصلاح الگوی مصرف برداشت.
نظر شما