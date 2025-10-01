لزوم تسریع در اجرای فاز دوم مجتمع ایستگاهی امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه مجتمع ایستگاهی امام خمینی (ره) با حضور پرویز سروری نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، سیدمهدی صباغ مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو، محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲ تهران و وحیدرضا انارکی محمدی مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برگزار شد.

پرویز سروری، در این نشست با اشاره به اهمیت این طرح در تأمین منابع توسعه مترو و امکان پرداخت بدهی‌های مترو بر ضرورت تسریع روند اجرایی و اداری آن تأکید کرد و گفت: باتوجه به ارزشی که این پروژه دارد، منطقه و سازمان‌های مرتبط در پیشبرد این پروژه باید آن را در اولویت امور خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه تأخیر در پروژه‌های شاخص شهری موجب افزایش هزینه‌ها و کندی در خدمت‌رسانی به شهروندان می‌شود، افزود: مدیریت شهری باید با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط موانع موجود را برطرف کند، چرا که تحقق این پروژه می‌تواند علاوه بر ساماندهی اراضی اطراف ایستگاه مترو امام خمینی (ره)، به عنوان پشتوانه‌ای مالی برای توسعه مترو عمل کرده و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

به روز رسانی پروانه شهرسازی مجتمع ایستگاهی امام خمینی (ره) در دست اقدام است

سید مهدی صباغ نیز در ادامه با اشاره به برنامه‌های شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو در خصوص این پروژه گفت: به‌روزرسانی پروانه شهرسازی مجتمع ایستگاهی امام خمینی (ره) در دستور کار سال جاری‌ست که پس از تعیین تکلیف مالکیت آن توسط منطقه نهایی خواهد شد.

انارکی محمدی نیز پیشرفت قابل توجه در تعیین تکلیف مالکیت با همکاری منطقه ۱۲ را از دستاوردهای اخیر عنوان کرد و افزود: پس از صدور پروانه شهرسازی، پروژه آماده واگذاری خواهد بود.