به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبیپور عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستانهای مرزی شرق استان خراسان رضوی با تاکید بر اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر و لزوم بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد (سمنها)، نسبت به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، افزایش شیوع اعتیاد در بین بانوان و کاهش سن مصرف هشدار داد.
تاکید بر اجتماعی شدن و نقش آفرینی سمنها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی برگزاری این جلسه به صورت منطقهای در تربتجام را با هدف صرفهجویی در زمان و هزینهها عنوان کرد و با تأکید بر اینکه دستگاههای مختلفی نظیر فرهنگی، امنیتی و انتظامی درگیر حوزه مواد مخدر هستند، تصریح کرد: اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر و پیشبرد کار با کمک مردم، دستگاههای اجرایی و فرهنگی، سیاست جدید شوراست و دیگر سیاستها صرفاً امنیتی و انتظامی نیست.
وی با بیان اینکه نوع توزیع، جنس و مدل مصرف مواد مخدر متفاوت شده و اعتیاد زنانه شده و سن مصرف کاهش یافته است، گفت: آسیبها در جامعه جدیتر شده و بسیاری از آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر است.
نبی پور بر لزوم پیگیری جدیتر و مطالبهگرانهتر شورای مبارزه با مواد مخدر تأکید و افزود: با وجود اینکه بیش از ۵۰ درصد کمپهای ماده ۱۶ کشور در خراسان رضوی قرار دارد، سیاست بر این است که ظرفیت این کمپها افزایش پیدا نکند.
تأثیر اعتیاد مادران بر خانواده و طرح راهاندازی خانه مادر و کودک
فاطمه حامد ابریشم، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه به موضوع آسیبهای اجتماعی زنان از جمله اعتیاد بانوان پرداخت و گفت: شیوع اعتیاد در بین بانوان افزایش یافته است و تأثیر مخرب اعتیاد یک زن به عنوان ستون خانواده، به مراتب بیشتر از مردان است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی افزود: کمیتههای مربوطه، پیشگیری از اعتیاد و سپس درمان بانوان در مراکز کمپ ماده ۱۵ و ۱۶ را در اولویت قرار دادهاند.
وی همچنین به طرح راهاندازی خانه مادر و کودک اشاره کرد که در سطح کشور دستورالعمل ویژهای برای آن وجود ندارد و هدفش نگهداری، درمان و ارتقاء توانمندی مادران باردار معتاد است و ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد راهاندازی آن باشند.
لزوم پیشگیری و فرهنگسازی
محسن مه آبادی،فرماندار تربتجام نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مرزی این شهرستان، تردد خودروهای ترانزیتی و حضور متجاوزین مرزی، خطر آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر را جدی دانست.
محسن مهآبادی گفت: با توجه به تغییر مواد مخدر از نوع سنتی به صنعتی و ناآگاهی خانوادهها، اولویت اصلی در تربتجام پیشگیری و فرهنگسازی است.
گفتنی است؛در حاشیه این سفر، اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر استان با حضور در منازل شهیدان نیروی انتظامی، احمد بابایی و عبدالحمید جامی الاحمدی، از خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر دلجویی کردند و سپس از کمپ ماده ۱۶ و کارخانه سیمان تربت جام بازدید به عمل آوردند.
