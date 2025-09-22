شناسایی و دستگیری حاملان مواد مخدر به روش بلع و انباری در فرودگاه مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا تیرماهی اظهار کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با قاچاق مواد مخدر، مأموران پلیس فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد مقدس حین کنترل و چهره‌زنی مسافران به دو نفر از مسافران مشکوک شدند که بررسی‌های اولیه حکایت از احتمال حمل مواد مخدر به روش بلع و انباری داشت.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی افزود: پس از انجام آزمایشات و مراقبت‌های پزشکی، از این دو نفر در مدت زمان ۲۴ ساعت، مقدار ۳۰۰۰ گرم مواد مخدر نیمه‌صنعتی از نوع هروئین کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و اقدامات تکمیلی جهت شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این پرونده در دست پیگیری است.